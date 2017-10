O noua SAPTAMANA artistica INTERESANTA la Opera Nationala Romana Iasi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Opera Nationala Romana (are un program extrem de intens si in aceasta saptamana. Astfel, indragitii artisti vor sustine trei reprezentatii in doar cinci zile. Astfel, astazi, 25 octombrie 2017, va avea loc spectacolul de balet in regia si coregrafia celebrei balerine Ileana Iliescu, Artist Emerit, "" de Piotr Ilici Ceaikovski.In rolurile principale vor evolua balerinii Vlad Marculescu - Siegfried, Kotomi Hoshino -Odette/Odille, Dumitru Buzincu - Rotbart si Ovidiu Chitanu - Bufonul. Conducerea muzicala va fi asigurata de Ciprian Teodorascu.Libretul baletului (in patru acte) este unul dintre cele mai cunoscute si a fost pus in scena pentru prima data in 1877, la Moscova, tocmai la renumitul Teatru Bolsoi, coregraf fiind Julius Reisinger, avand ca sursa de inspiratie o veche legenda rusa (dupa altii, o legenda germana, daca judecam dupa numele personajelor principale: Siegfried, Odette - Odillia sau Rotbart).De asemenea, 27 octombrie, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorascu se va juca "" de Gioachino Rossini. Distributie: Stefan von Korch - Contele Almaviva, Vicentiu Taranu (Opera Nationala Bucuresti) - Bartolo, Florentina Onica - Rosina, Jean Kristof Bouton - Figaro, Daniel Pascariu - Basilio, Ana Maria Donose - Bertha, Valentin Calugarici (debut) - Fiorello. Ultimulal saptamanii, "Nunta lui Figaro" de Wolfgang Amadeus Mozart, care il are la pupitrul dirijoral pe Tiberiu Soare, va avea loc duminica, 29 octombrie.Distributia este una de exceptie: Petre Burca (Opera Nationala Romana Cluj-Napoca) - Figaro, Diana Bucur - Contesa, Adrian Marcan (Opera Brasov) - Contele, Cristina Grigoras - Susanna, Sorana Nastasiu (debut) - Cherubino, Andrei Fermesanu - Basilio, Daniel Mateianu - Bartolo, Laura Scripcaru - Marcellina, Catalin Berea - Antonio, Alexandru Savin - Don Curzio, Andreea Chinez - Barbarina. De precizat ca toate toate reprezentatiile vor incepe de la ora 18:30, in Sala Mare a Teatrului National (TNI) "Vasile Alecsandri".