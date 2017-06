O noua sedinta de CJ la Iasi. Iata ce vor discuta alesii judetului

Plenul Consiliului Judetean Iasi se va reuni astazi intr-o nouaordinara a institutiei. Sedinta va avea loc in cursul zilei de astazi, in Sala "Iacob Negruzzi", cu incepere de la ora 10:00 a Prefecturii Iasi. Pe ordinea de zi vor figura cateva zeci de proiecte de hotarare. Printre proiectele care vor fi analizate si dezbatute de plenul institutiei se afla si unele privind, dar si unele legate de proiecte centrelor sociale aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi."Consilierii judeteni vor discuta un proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii acordului cadru de parteneriat între Administratia Bazinala desipentru proiectul– axa rutiera strategica 1 Iasi-Suceava. In acest caz este vorba de unele lucrari pe axa de durm care traverseaza unele poduri gestionate de Administratia Bazinala. Sunt vizate raul Sbant si Raul Jijisoara, traversate de drumul 282 limita Iasi- Rediu- Movileni- Gropnita, raul Pais, lacul Bulbucani si raul Jijioara, traversate de DJ 281 D Coarnele Caprei- Focuri- Gropnita si raul Bahlui din zona DJ 281 Belcesti- Ceplenita- DN 28 B- Scobinti- Lespezi", au aratat reprezentantii Consiliului Judetean Iasi.Un alt proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi este legat de modificarea anexei hotarârii Consiliului Judetean Iasi din noiembrie anul trecut privind atribuirea licentelor de traseu catre operatorii de transport persoane declarati câstigatori pentru traseele noi.Un alt proiect este legat de numirea scriitorului Lucian Dan Teodorovici in fruntea Muzeului National al Literaturii Romane Iasi. Acesta a fost declarat admis in urma desfasurarii concursului derulat de Consiliul Judetean Iasi in cursul lunii trecute, urmand a avea un mandat pe o perioada de trei ani."Consilierii vor mai discuta unprivind aprobarea încheierii acordului de cooperare între judetul Iasi si Casa de Cultura a Studentilor Iasi în scopul realizarii în parteneriat a proiectului privind participarea ansamblului folcloric Doina Carpatilor la Festivalul International de Folclor din Felletin si Montoire – Franta în perioada 1 iunie- 29 iulie la Iasi si în perioada 1 august-16 august la Felletin si Montoire – Franta", au mai mentionat reprezentantii Consiliului Judetean Iasi.