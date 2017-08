O noua sedinta extraordinara de Consiliu Judetean. Iata ce vor discuta alesii judetului

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Plenul Consiliului Judetean Iasi se va reuni astazi intr-o nouaextraordinara a institutiei. Alesii judeteni se vor reuni in sedinta care va incepe la ora 10:00 in sala "Iacob Neruzzi", fosta Sala Galbena a Prefecturii Iasi. Unaflat pe ordinea de zi vizeaza modificarea componentei Comisiei pentru"La sfarsitul lunii iulie 2017 a intrat in vigoare Hotararea de Guvern nr. 502/2017, privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Protectia Copilului. Aceasta este un organ de specialitate al Consiliului Judetean, fara personalitate juridica, dar cu rol decizional in domeniul ocrotirii si promovarii drepturilor copilului", au mentionat reprezentantii Consiliului Judetean Iasi.Comisia este alcatuita din sapte persoane, printre care secretarul judetului, directorul general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avand cel putin gradul de medic specialist in una dintre specialitatile privind neurologia, pediatria, psihiatria.Din comisie mai fac parte un pedagog desemnat de Inspectoratul Scolar Judetean, un reprezentant desemnat de Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala, dar si doi reprezentanti ai unor organisme private acreditate.Un alt proiect, ce va fi analizat de plenul Consiliului Judetean, este si cel care priveste atribuirea a 16de transport catre S.C. Fila Company S.R.L. în vederea efectuarii serviciului dejudetean de persoane prin curse regulate speciale, care sa asigure transportul angajatilor de la Delphi Disel Systems România S.R.L.In plus, pe langa aceste proiecte de hotarare, alesii judetului vor mai decide daca sunt de acord cu participarea presedinteluila Forumul Economic de la Krynica – Polonia, în perioada 5-7 septembrie 2017 si la Târgul International de investitii Expo – Real de la Munchen – Germania, în perioada 4-6 octombrie 2017.