O noua sedinta la Consiliu Judetean Iasi. Iata ordinea de zi

Plenul Consiliului Judetean Iasi se va reuni la sfarsitul acestei saptamani intr-o nouaordinara a plenului Consiliului Judetean Iasi. Consilierii judeteni au fost convocati pentru sedinta care va avea loc in 27 octombrie, de la ora 12:00, in Sala "Iacob Negruzzi" a Prefecturii Iasi.Deocamdata, pe ordinea de zi au fost trecute doar catevade, printre care implementarea unor proiecte noi, dar si alocarea unordin bugetul judetului pentru finalizarea proiectelor aflate in derulare."Consilierii judeteni vor discuta un proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului judetului Iasi în Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi referitor la cererea de aderare a comunei Prajeni – judetul Botosani la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi, dar si un proiect de hotarâre privind aprobarea restituirii, din excedentul Consiliului Judetean Iasi, a sumei de 537.609 lei catre Ministerului Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene, reprezentând avans nerecuperat pe Contractul de lucrari nr.405 din 13.01.2014 din cadrul proiectului privind sistemul de management integrat al deseurilor în judetul Iasi. Totodata, alesii judetului vor mai discuta si despre un proiect de hotarâre privind aprobarea unui act aditional la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului sistemului de management integrat al deseurilor în judetul Iasi", au mentionat reprezentantii. Alesii judetului vor mai discuta si unele proiecte de hotarare privind rectificarea bugetului general al institutiei.