O noua TRAGEDIE in Londra! O persoana a murit, iar alte opt au fost ranite in urma unui ATAC TERORIST - VIDEO

O persoana si-a pierdut viata si alte opt au fost ranite dupa ce o camioneta a intrat in plin intr-un grup de pietoni in nord-estul Londrei in noaptea de duminica spre luni, a anuntat politia, care a insarcinat unitatea sa de combatere a terorismului cu ancheta in acest caz, relateaza AFP.

"Un barbat si-a pierdut viata la locul" atacului si "opt raniti au fost condusi la trei spitale diferite", a indicat politia intr-un comunicat, adaugand ca soferul camionetei, un barbat de 48 de ani, a fost imobilizat de persoane aflate la fata locului si a fost apoi arestat.

Potrivit Reuters, doi raniti usor au primit ingrijiri la fata locului si au fost lasati sa plece. Serviciul de ambulanta din Londra a confirmat acest bilant.

Posibil atac terorist

Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca incidentul soldat cu un mort si zece raniti, dupa ce o camioneta a intrat intr-o multime de pietoni langa o moschee din nord-estul Londrei este tratat de politie ca un potential atac terorist, relateaza Reuters.

"Politia a confirmat ca acesta este tratat ca un potential atac terorist", a afirmat Theresa May. "Voi prezida o reuniune de urgenta mai tarziu in aceasta dimineata", a adaugat ea, referindu-se probabil la o reuniune a comitetului de urgenta al guvernului COBRA.

"Toate gandurile mele sunt indreptate spre victime, familiile lor, iar serviciile de urgenta sunt pe teren", a mai spus ea.

O camioneta a intrat intr-o multime de pietoni langa o moschee in zona Finsbury Park din nord-estul Londrei in noaptea de duminica spre luni. Incidentul s-a produs in timp ce mai multi musulmani se intorceau acasa de la rugaciunea de seara, intervenind in perioada Ramadanului.

Potrivit politiei, un barbat a decedat, iar 10 persoane au fost ranite - doua usor, iar alte opt au fost transportate la trei spitale diferite. Presupusul sofer al camionetei, un individ de 48 de ani, a fost retinut.

sursa: Agerpres