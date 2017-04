O primarie din judet trece la refacerea scolilor

O autoritate locala din judetulva trece la refacerea unei institutii de. Primaria comuneiva aloca aproximativ 850 mii de lei pentru reabilitarea uneidin satul. Firmele interesate pot depune oferte pana la data de 3 mai, deschiderea acestora urmand a avea loc cateva zile mai tarziu."Obiectul contractului tine de servicii de proiectare si executie depentru obiectivul privind reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu program normal Razboieni, comuna Tibanesti, judetul Iasi, in conformitate cu caietele de sarcini si proiectul tehnic. Valoarea estimata este de 848.002 lei fara TVA si este compusa din servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, executia lucrarilor. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului prin legea achizitiilor publice", se arata in caietul de sarcini.Primaria din Tibanesti va trece si la refacerea scolii gimnaziale din satul Glodenii Gandului. Proiectul are o valoare de 658 mii lei, iar firmle interesate pot depune oferte pana la 3 mai, deschiderea acestora urmand a avea loc cateva zile mai tarziu.