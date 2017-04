O saptamana de poveste! Fotbalistii de la Politehnica Iasi sunt cei mai buni din play-out - FOTO, VIDEO

Trei victorii intr-o saptamana: acesta este bilantul fotbalistilor ieseni, din ultimele zile, bilant cu care Politehnica Iasi s-a instalat autoritar pe primul loc in play-out (locul 7 in clasamentul general al Ligii I). Ocrotiti si de sansa, dar si cu un antrenor inspirat pe banca, iesenii au reusit sa castige sambata seara, cu 2-1 meciul cu FC Botosani, din etapa a V-a a play-out-ului.



Eroul iesenilor din ultimele partide, Catalin Stefanescu, a fost cel care a deschis scorul si cu Botosaniul. Jucatorul imprumutat de Steaua in Copou, a deschis rapid scorul dupa doar patru minute de la startul partidei cu un exterior spectaculos din interiorul careului. Gazdele ar fi putut profita de pasa buna a lui Sato pentru Cristea in minutul 17, dar pe atacantul iesean l-a tradat preluarea si faza a ramas fara rezultat. Tiganasu a incercat un lob de efect in minutul 19 peste un Cobrea iesit din poarta, dar mingea s-a dus alaturi.







Atacantul botosenean a redus din diferenta cu un sut din cadere la coltul scurt in minutul 57. Finalul meciului a apartinut oaspetilor care au cautat cu disperare egalarea. Doua mari ratari au avut cei din Botosani prin acelasi Golofca. Mai intai, in minutul 89, Grahovac a respins lovitura de cap trimisa din apropiere, pentru ca un minut mai tarziu bara sa-l salveze pe goalkeeper-ul iesenilor.

CSM Politehnica Iasi a invins-o cu 2-1 pe FC Botosani, iar in ultimele doua runde din turul play-out-ului, jucatorii lui Eugen Neagoe vor juca in deplasare la FC Voluntari (luni, 17 aprilie) si acasa cu ASA Targu Mures.

Reactii la finalul partidei



Eugen Neagoe, antrenor CSM Politehnica Iasi: "Sunt suparat pe situatia echipei. Jucatorii merita felicitati, bravo lor, au dovedit ca au caracter. Au fost admirabili. În acest an nu au primit niciun ban. Sunt la un pas sa fie dati afara din case. Aceasta e realitatea. Este prima data de când sunt la Iasi când vorbesc despre aceste lucruri. Este pacat ca un oras atât de mare si de frumos nu poate avea o echipa puternica. Sportiv stam bine, chiar foarte bine, am câstigat cinci meciuri si am facut un egal în ultimele sase partide. Încercam sa ne mentinem acolo, pe primul loc, dar nu stiu cât vom mai putea continua astfel. Chiar si în aceasta situatie, baietii sunt admirabili. Ar trebui sa-si îndrepte cineva atentia si spre ei. Merita mai multa atentie. Vin sarbatorile si la ei, fac Pastele fara bani. Nu au luat niciun leu în 2017. E foarte greu în aceste conditii. Am facut o prima repriza foarte buna, am marcat doua goluri si am mai fi putut înscrie. În repriza a doua am cedat putin initiativa, Botosaniul a pus presiune mai mare pe noi, am facut o greseala si la final ne-a fost putin teama ca vom pierde punctele care erau ale noastre la pauza. A fost si putina oboseala acumulata, am jucat din 3 în 3 zile, am avut si o deplasare lunga la Medias. Cred ca victoria noastra este meritata, baietii au dat dovada de caracter si au obtinut un succes foarte important".



Leo Grozavu, antrenor FC Botosani: "Au fost doua reprize distincte. O prima repriza slaba a noastra, în care echipa gazda a fost mai pragmatica si a taxat cele doua greseli ale noastre. În repriza a doua s-au schimbat rolurile. Am marcat dupa pauza, dar din pacate nu am reusit si egalarea pe final, când ne-am creat doua ocazii mari. Golofca s-a metamorfozat, bravo lui! Se pregateste bine si are evolutii bune. Pentru noi nu este o tinta locul 7. Vrem sa jucam fotbal, sa câstigam fiecare meci si sa terminam cât mai sus. Daca va fi locul 7 la final, e bine, dar aceasta pozitie nu se premiaza. Doar bani mai multi din drepturile TV. Nu am avut de luat nicio revansa în fata Iasiului, pentru mine nu este o rivalitate cu echipa din Iasi. Îmi doresc sa câstig si cu CSM Poli, si cu Steaua, cu toate echipele".



CSM Poli Iasi: Grahovac - Voicu ('60 Rauta), Mihalache, Frasinescu, Sato - Bosoi, Mitic ('69 Golubovic), V. Gheorghe, Tiganasu ('74 Pantiru) - Stefanescu, A. Cristea. Antrenor: Eugen Neagoe.



FC Botosani: Cobrea – Ungurusan, Burca, Cucu ('70 Bus), Popovici – Vasvari, Bordeianu ('46 Golofca) – Roman, L. Fulop ('46 Miron), Golofca - B. Kuku. Antrenor: Leo Grozavu.



Arbitri: Andrei Chivulete – Mihai Marica, Gero Szabo.