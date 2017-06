O seara grandioasa la editia a patra Kasta Morelly Fashion Week - GALERIE FOTO

Editia a patra a Festivalului International Kasta Morrely Fashion Week a prezentat in premiera colectiile haute-couture si pret-a-porter ale designerilor ce au reprezentat arta vestimentara din Rusia, Austria, Spania, Italia, Olanda, Portugalia, Bulgaria, Moldova si Romania.

Podiumul Festivalului Kasta Morrely Fashion Week editia a IV-a, fiind primul fashion week organizat in cadrul feeric al Palatului Culturii din Iasi, a reprezentat o premiera nationala pentru acest edificiu de cultura. Asa cum se obisnuieste in toate orasele emblematice prin fashion week-urile profesioniste, au fost prezente in fiecare seara elitele Iasului, precum si personalitati nationale si internationale.

Aflat sub motto-ul "Impreuna dezvoltam Romania", Kasta Morrely Fashion Week aniverseaza anul acesta 10 ani de la realizarea Standardului Ocupational legalizat Organizator Spectacole, obiectiv realizat in cadrul proiectului de cercetare cu acelasi nume.

Ziua a patra a festivalului a debutat cu prezentarea de exceptie a Designerului Casei Regale a Olandei ADDY VAN DEN KROMMENACKER, designer de onoare Kasta Morrely Fashion Week. Colectia "Royals", prezentata pana la acest festival doar la Palatul Regelui Olandei, a impresionat spectatorii prin designul spectaculos, pretiozitatea materialelor si a broderiilor exceptionale. Regina Beatrix, sora sa Regina Iuliana si alte capete incoronate, celebritati precum Tyra Banks sau Sofia Milos stralucesc constant la marile evenimente in creatii vestimentare semnate Addy van den Krommenacker.

Prezent de-a lungul anilor pe scene internationale din Paris, Moscova, Verona sau Milano, designerul CRENGUTA NISCOVEANU - CREAL DESIGN din Bucuresti, si-a lansat la Iasi noua colectie ,,Women in time”. Rochiile au imbinat liniile croielilor clasice ale anilor ’50 cu elementele contemporane, reusind cu succes sa se concretizeze intr-un stil vestimentar rafinat, indraznet si purtabil pentru oamenii de conditie.

Prezenta pentru prima data la Kasta Morrely Fashion Week, SANDRA VIEIRA din PORTUGALIA a prezentat in premiera internationala colectia sa de vara "Summer Shine". Tinutele pline de culoare si spirit portughez se adreseaza in mod special femeilor cosmopolite.

PLATINUM OPTIC a prezentat colectia Dolce & Gabanna, rasfatata verii 2017. Acest brand de lux Platinum Optic este inspirat de atmosfera din Sicilia si accentele vestimentare mediteraneene. Platinum Optic, se afla sub indrumarea domnilor Daniel Amarandei (manager executiv) si Adrian Juncan (manager general) si inseamna 600 de feluri de lentile internationale, 41 de specialisti actuali, 14 ani de experienta in 5 centre, aproximativ 6000 de modele de ochelari de vedere in stoc permanent, cat si cele mai noi colectii de ochelari de soare.

Dupa ce a fost prezenta la New York, Beijing si Bratislava beneficiind si de o invitatie speciala din partea Ambasadei Romaniei in Slovacia, designerul ROZALIA BOT a adus ca noutate la Iasi o colectie unica realizata in stilul sau inconfundabil.

Programele de Leadership KASTA MORRELY KIDS si KASTA MORRELY JUNIOR au incantat publicul spectator din nou cu momentele lor speciale Teatru de Moda®, prezentandu-si noile colectii "Zodiac" si "Stralucirea Imperiului".

Unicul designer de palarii din Rep. Moldova, Iuliana Chirosca, ce creaza sub marca JULIE ANNE, a lansat colectia sa de palarii pentru inalta societate. Produsele autentice au fost lucrate in tehnici preluate de la celebri artizani in domeniu din Anglia si Australia.

Conform traditiei, festivalurile de marca ofera sansa formarii unui portofoliu motivational si pentru tinerii designeri de talent aflati la inceput de drum. Din acest motiv, Kasta Morrely Fashion Week a prezentat in atentia publicului creatiile ALEXANDREI HERGHILEGIU, absolventa a Facultatii de Arte vizuale si Design Iasi, sectia Moda, design textil.

Asa cum se obisnuieste, editia a patra Kasta Morrely Fashion Week s-a incheiat cu o colectie couture de exceptie, semnata de binecunoscutul si iubitul designer iesean GEORGE HOJBOTA.

La finalul serii, dupa defilarea profesionistilor din industriile creative ce au reprezentat backstage-ul festivalului, prezentatorii ANA HRISCU (presedinte executiv Asociatia Kasta Morrely) si CLAUDIU CONSTANTIN (binecunoscut prezentator de evenimente internationale) au invitat publicul la receptia de incheiere a editiei a patra Kasta Morrely Fashion Week.