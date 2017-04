O tanara din Iasi a incercat sa se sinucida de doua ori in 3 zile. Fata s-a certat cu iubitul

Un echipaj medical a fost solicitat la un apartament din Iasi, dupa ce o tanara a incercat sa-si puna capat vietii. Fata, in varsta de 30 ani, a fost diagnosticata cu intoxicatie voluntara medicamentoasa. Tenatativa dea avut loc pe fondul unui conflict cu iubitul. Tanara locuieste intr-un aparatament in care stau mai multi tineri. Aceasta s-a plans medicilor ca in casa se fac multe petreceri si toate se sfarsesc cu scandaluri. Prietenul ei participa la aceste petreceri si ea nu accepta acest lucru."Pacienta a fost externata in urma cu trei zile de la Sectia de toxicologie. Ieri, a venit, din nou, la spital, tot cu intoxicatie medicamentoasa voluntara. De aceasta data a luat o supradoza de. Se cearta des cu iubitul. Din cate am inteles in apartament locuiesc mai multi tineri, se organizeaza frecvent petreceri, au loc scandaluri si de aici apare conflictul cu prietenul ei. Pacienta a ramas internata la. Dupa externare va fi trimisa la un consult psihiatric", a spus prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi.