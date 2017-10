Situatie revoltatoare la Maternitatea Odobescu din Timisoara. O tanara care urmeaza sa nasca a fost internata intr-un salon cu... soareci.

Totul a iesit la iveala dupa ce tanara insarcinata a mers la maternitate impreuna cu o prietena care a ramas socata atunci cand a intrat in salon si a vazut conditiile mizerabile.

"As dori sa se faca publica povestea spitalului de ginecologie Odobescu. Ieri, 23.10.2017 am fost cu prietena mea insarcinata sa se interneze. Dupa ce am asteptat 2 ore sa o poata lua cineva in evidenta (desi are medicul ei privat care primeste foarte multa ,,atentie”) a primit in sfarsit un salon, dar nu era singura in camera. Coleg de camera ii era un soarece. Am ramas socata, nu imi vine sa cred…", a spus Gemes-Simon Anca, tanara care a surprins in fotografie soricelul 'internat' la maternitate.

