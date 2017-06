Oana Lis a ajuns la spital dupa o partida de AMOR: „Dupa 20-30 de minute, innebunesc. Sunt alergica”

Oana Lis bifeaza problema dupa problema. Dupa ce a anuntat ca are artroza la maxilar, iar asta o impiedica sa aiba si o viata sexuala normala, acum, sotia fostului primar al Capitalei a inceput sa-si inece amarul in pastile antidepresive si alcool. Zilele acestea, o alta veste a lovit-o pe Oana.

Si il afecteaza si pe Vorel Lis, caci viata lor sexuala este compromisa, scrie click.ro. Oana are alergie la sperma! Cei doi soti au mers miercuri, 14 septembrie, la „Un show pacatos”, unde femeia a povestit despre socanta descoperire. De la inceputul, verii i-au aparut simptome, a mers la ginecolog, dar acolo nu a descoperit nimic. Alergologul a lamurit-o, insa.

„Am dezvoltat o alergie la sperma. Nu mai pot sa fac sex. Nici nu stiam ce e. Am fost la ginecolog. Se manifesta prin dureri abdominale, umflaturi in zona respectiva. Nici nu stiam ca exista alergie la sperma. Am descoperit ca dupa 20-30 de minute innebuneam, nu mai puteam sa fac sex. Am chemat si ambulanta si nu au stiut ce sa-mi zica. Mi-e frica acum sa ma mai atinga cineva. Nici nu mai am chef de sex.

E ceva foarte ciudat. E chiar o drama. Psihologic e foarte nasol. Poti sa faca si soc anafilactic si sa mori. S-a dezvoltat instant si asa poate sa si treaca. Eu prefer sa nu fac sex ca sa nu mai am simptomele alea. M-am gandit ca poate fi de la pastilele pe care le ia Viorel. El nu ma crede, imi zice ca sunt nebuna.”, a povestit Oana, dezamagita ca nu mai are viata intima.