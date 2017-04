Oana Roman a ajuns fotomodel: «Am demonstrat ca se poate!» - FOTO

Oana Roman

a fost criticata de nenumarate ori pentru kilogramele ei, insa vedeta a ajunssi e tare mandra de asta! Fiica fostului premier Petre Roman a spus ca cel mai tare o bucura faptul ca a demonstrat ca se poate. Oana Roman a ajuns fotomodel, demonstrand ca nici varsta si nici kilogramele nu conteaza! Vedeta a spus ca se bucura tare ca a putut demonstra ca poti fi fotomodel si daca nu ai masurile perfecte, 90-60-90.«Astazi pentru prima data in viata mea am fostsi am demonstrat ca se poate sa prezinti pesi daca ai masura 44, chiar si 46. Conteaza sa crezi si uite ca lucrul asta s-a intamplat. A fost o foarte mare bucurie, dar si emotie. Mi-a fost frica sa nu cad, sa nu ma fac de ras, dar pana la urma totul s-a terminat cu bine si am bifat-o si pe asta. Am facut-o din tot sufletul si cu tot dragul pentru prietenele mele, nu am luat niciun leu», a declarat Oana Roman.