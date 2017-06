Oana Roman, despartire nostalgica! Anuntul facut in urma cu putin timp: "Gata"

Oana Roman a petrecut o vacanta de vis, in Turcia, impreuna cu Marius si fiica lor, Isabela. Dupa zilele minunate, a venit insa despartirea, iar vedeta a marturisit ca acum se simte trista si nostalgica.

Oana Roman a postat pe o retea de socializare un mesaj prin intermediul caruia isi anunta prietenii virtuali ca vacanta in Turcia a luat sfarsit. Vedeta le-a marturisit acestora ca s-a indragostit iremedialbil de mare pe cand era o copila, iar despartirile de ea o intristeaza teribil.

”Gata, plecam spre casa! Iubesc marea cu toata fiinta mea. De cand eram mica m am indragostit iremediabil de mare. Parintii mei faceau eforturi pt ca in fiecare vara sa mergem o sapatamana la mare. Le multumesc infinit pt acele vacante. Era o adevarata aventura, drumul era lung, luam bacul si cred ca faceam vreo 4 sau 5 ore pana la destinatie. Dar imi doream atat de mult sa ajung acolo incat nu mai contau multele ore pe drum. Imi aduc aminte ca un ultima zi, inainte de plecare, ma duceam pe malul marii, luam apa in causul palmei si o pupam. Imi luam la revedere de la mare ca de la un prieten drag pe care stiam ca nu l voi mai vedea decat peste un an. Recunosc ca daca am o imensa pasiune , aceea este marea. Mereu cand plec de langa ea sunt trista si nostagica, si chiar si acum , la 41 de ani, imi vine sa iau apa marii in maini si sa o sarut. E felul meu de a i multumi pentru bucuria pe care mi o ofera. Cel mai mare vis al meu este sa ajung sa traiesc langa mare. Sa adorm auzind valurile si sa ma trezesc privind albastrul infinit al marii”, le-a spus Oana Roman prietenilor ei virtuali.