Oana Zavoranu e tentata sa pozeze din nou in costumul Evei. Cei putin asta au inteles cei mai multi dintre internautii vedetei, care au vazut ce imagini a urcat aceasta pe o retea de socializare. Oana Zavoranu a facut publice doua fotografii realizate in timpul unei sedinte foto pe care a acceptat-o din partea celor de la Playboy in urma cu cativa ani.

Pe 9 iunie, Oana Zavoranu si sotul ei au sarbatorit un an de casatorie. Cu ocazia aniversarii nuntii de hartie.