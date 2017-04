Oaspeti speciali din Belgia la Scoala Gimnaziala "Cezar Petrescu" Hodora

In aceste zile, Scoala Gimnaziala „Cezar Petrescu" Hodora are ca oaspeti doi profesori si 13 elevi de la scoala belgiana „Instituut Heilig Hart van Maria" din Berlaar. Acestia sunt insotiti de doamna Lieve Verelst, presedinta Asociatiei „Nijlen voor Hodora".

Elevii si profesorii belgieni revin la scoala din Hodora pentru al patrulea an cu scopul de a continua un proiect inceput in 2012, proiect bazat pe schimbul de experienta la nivel de profesori, dar si de elevi.

"In acest an schimbul de experienta consta in activitati de comunicare si relationare intre cele doua parti, avand la baza ateliere de lucru, jocuri desfasurate sub forma de competitii, jocuri de rol. Activitatile sunt realizate de elevii belgieni asistati de cadrele didactice din Romania si din Belgia si se desfasoara in limbile engleza, franceza, flamanda si romana, elevii hodoreni cat si cei belgieni fiind incantati de usurinta cu care pot relationa. Dupa-amiaza, liceenii belgieni organizeaza activitati recreative la care participa copiii din satele Hodora si Iosupeni din comuna Cotnari. Elevii si profesorii belgieni se afla in Hodora in cadrul unui proiect de voluntariat care isi propune sa dezvolte legaturi interculturale si sa sprijine material scoala noastra (elevii belgieni strang fonduri pentru dotarea scolii noastre in urma derularii unor activitati de tip antreprenorial)", ne-a explicat prof. Mihaela Nistor, directorul unitatii scolare.

In urma acestui proiect Scoala Gimnaziala „Cezar Petrescu" Hodora are parte de o noua provocare placuta in ceea ce priveste depasirea granitelor socio-culturale, activitatile derulate contribuind la dezvoltarea abilitatilor de lucru cu ajutorul metodelor interactive, dar si la imbunatatirea relationarii dintre elevi si profesori.