OFICIAL! Avem cel mai MARE FOCAR de RUJEOLA din Romania!

Cel mai mare focar de rujeola din Europa de la inceputul anului este in tara noastra. Asa arata cel mai recent raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Centrul Naţional de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a inregistrat peste 4.000 de cazuri de rujeola, din care 18 decese. In plus, 10 judete din tara au ramas fara vaccinul ROR. La Cluj, de exemplu, medicii de familie spun ca de mai bine de doua luni sunt nevoiti sa-i amane pe parintii care vin sa isi imunizeze copiii.

Rujeola a facut victime in ultimile sase luni in mai multe judete din tara. Numai in Caras Severin s-au inregistrat peste 800 de imbolnaviri, iar in Arad 5 persoane au murit in urma infectarii cu virusul rujeolic. In ciuda faptului ca oamenii se imbolnavesc pe zi ce trece, cabinetele medicale se confrunta cu o criza a dozelor de vaccine. La Cluj, luna trecuta, Directia de Sanatate Publica a primit doar 1000 de doze, cand de fapt era nevoie de trei ori mai mult.