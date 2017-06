OFICIAL! Care este lista apelor MINERALE NATURALE publicate in Monitorul Oficial

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a revizuit lista apelor minerale recunoscute. ANRM a aprobat noua Lista a apelor minerale naturale recunoscute in Romania. Doar apele care apar in aceasta lista, realizata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, sunt cu adevarat naturale.

Ce ni se poate intampla daca bem apa de masa sau apa de izvor

De cativa ani de zile, pe piata romaneasca au a aparut si produse prezentate drept „apa de masa” sau „apa de izvor”. Acestea nu sunt insa controlate cu mare rigoare, asa cum se intampla cu apele minerale naturale, in cazul carora analizele se fac zilnic. Apele de masa sau de izvor primesc doar un aviz de la directia de Sanatate Publica, care atesta ca sunt bune de baut si care se reinnoieste anual. Acesta e si unul dintre motivele pentru care pretul lor este mai mic. Radu Dumitru, director la Societatea Nationala a Apelor Minerale, afirma recent ca „50% din apa la momentul asta e o apa necontrolata. In Romania, jumatate din populatie poate fi expusa oricand la o epidemie microbiologica”. Motivul e acela ca in tara noastra nu exista o legislatie legata strict de apa care se imbuteliaza, scrie foodstory.ro.

Si tot Radu Dumitru explica diferenta intre tipurile de ape: „O apa cu cat este mai saraca in minerale, cu atat este mai aproape de apa de masa, apa potabila. Cu cat este mai bogata in minerale, cu atat se indreapta catre apa de izvor, iar daca depaseste un numar de cel putin 10-15 minerale in componenta, devine apa minerala naturala. Apa de izvor se situeaza undeva intre apa de masa si apa minerala.”

Lista apelor minerale naturale recunoscute in Romania

Potrivit documentului, publicat in 2 februarie in Monitorul Oficial, sunt recunoscute 68 de marci de ape minerale.

Denumirea comerciala / Denumirea sursei / Locul de exploatare