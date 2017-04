OFICIAL! Comunicatul de presa MAE dupa atacul SUA din Siria. Se CAUTA ROMANI printre victime

Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Romania reitereaza condamnarea ferma a atacului chimic intreprins asupra localitatii Khan Sheikhoun din provincia Idlib, din 4 aprilie 2017, soldat cu victime in randul populatiei civile, inclusiv copii.

"Actiunea SUA din 7 aprilie 2017 constituie o reactie ferma la atrocitatile comise in urma atacului cu arme chimice. Romania este solidara cu Aliatii si partenerii nostri", se arata intr-un comunicat al MAE.

Potrivit comunicatului, Romania sprijina orice efort destinat incetarii conflictului din Siria care, in cei sase ani de la declansare, a condus la pierderi substantiale de vieti si distrugeri de bunuri materiale si, in acelasi timp, a generat un focar de instabilitate regionala, terorism si migratie necontrolata.

Pana la momentul producerii atacului, de la inceputul conflictului sirian, nu au fost inregistrate cazuri de cetateni romani decedati sau raniti pe teritoriul Siriei ca urmare a actiunilor armate. Ambasada Romaniei la Damasc a intreprins demersuri pe langa autoritatile siriene pentru obtinerea de date oficiale referitoare la cetateni romani care pot fi afectati in urma atacului. Celula de Criza a MAE este activa in continuare si face toate demersurile in sprijinul cetatenilor romani. De la inceputul conflictului in anul 2011, MAE a contribuit la repatrierea unui numar de peste 728 de cetateni romani si membri de familie ai acestora, in cooperare cu Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM).