OFICIAL! De cand va fi operationala aplicatia Start-up Nation? Statul DECONTEAZA pana la 200.000 de lei

Aplicatia Start-up Nation aferenta programului prin care se finanteaza in limita maxima a 200.000 de lei fiecare noua firma sau afacere infiintata in 2017, este operationala incepand de joi, 15 iunie, ora 10.00.

Pentru accesarea programului Romania Startup Nation, firmele solicitante trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, dintre care, pe cele mai importante sunt urmatoarele:





sa fie SRL - D (SRL-Debutante), SRL sau societati cooperative

- (SRL-Debutante), sau societati cooperative

sa fie infiintate dupa data intrarii in vigoare a OUG 10/30.01.2017



sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale



sa aiba codul CAEN autorizat la ONRC in momentul depunerii primei cereri de tragere

autorizat la in momentul depunerii primei cereri de tragere

sa creeze cel putin loc de munca si sa-l mentina pe o perioada de cel putin doi ani dupa implementarea proiectului



actionarul/actionarii sa nu aiba sau sa nu fi avut calitatea de actionar sau asociat intr-un alt IMM (SRL, SA sau SRL-D) care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pentru care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere.





Se pot obtine cel mult 200.000 de lei (echivalentul a aproximativ 44.000 de euro) este suma primita maximum in cadrul programului. Aceasta reprezinta o contributie de maximum 100% din valoarea proiectului. Insa chiar si daca intreprinzatorul trebuie sa vina cu o contributie proprie de 0% in ceea ce priveste cheltuielile eligibile, este posibil sa existe cheltuieli neeligibile necesare, cheltuieli neprevazute si diferente de cheltuieli la decontare care, daca nu pot fi acoperite de intreprinzator din alte surse, pot duce la blocarea intregului proiect.

Cheltuielile eligibile pot fi alocate pentru:





echipamente si utilaje



spatii de lucru



autoutilitare



autoturisme – limitate, insa, la 36.000 de lei si doar unul singur pe - sociectate. Limitarile acestea nu sunt valabile pentru activitatile de taxi, scoala de soferi sau rent-a-car



echipamente de climatizare/incalzire



echipamente de obtinere a unei economii de energie



echipamente IT



mobilier



birotica



chirii doar pentru spatii care nu au destinatie locativa



cheltuiala salariala completa in limita salariului mediu pe economie



realizare pagini web de prezentare – limita 8000 lei



francize



licente



cursuri de antreprenoriat



software



consultanta (limitata la 8.000 de lei).





In ceea ce priveste TVA, aceasta este o cheltuiala eligibila pentru firmele care nu sunt platitoare de TVA. Bunurile achizitionate in cadrul programului trebuie sa fie noi, nu se accepta second hand si – atentie – nu sunt acceptate nici variantele de finantare prin leasing.