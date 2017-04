OFICIAL! Gabriel Sandu, Claudiu Florica si Dinu Pescariu URMARITI PENAL in dosarul Microsoft

dna

Fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, omul de afaceri Claudiu Florica, fostul tenismen Dinu Pescariu si seful Microsoft Romania, Calin Tatomir, sunt urmariti penal de DNA in dosarul licentelor Microsoft.

Comunicatul DNA:

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pentru 60 de zile cu incepere din data de 10 aprilie 2017, fata de urmatorii inculpati care, la data faptelor, detineau functiile mentionate mai jos:

STANESCU ION ADRIAN, consilier asistent la Directia generala pentru politici si programe in domeniul societatii informationale din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI),

SAVULESCU ANDREI, director general la Directia generala pentru politici si programe in domeniul societatii informationale din cadrul MCSI,

ambii pentru infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

FLORICA CLAUDIU IONUT si PESCARIU DINU MIHAIL, reprezentanti in fapt/drept ai D.Con-Net AG, pentru instigare la infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

TATOMIR CALIN, director general Microsoft Romania SRL, pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

De asemenea, in conformitate cu prevederile legale si constitutionale, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cererea si referatul in vederea sesizarii Presedintelui Romaniei, pentru solicitarea avizului necesar urmaririi penale fata de

Din ordonanta intocmita de procurori au rezultat date si probe ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In luna aprilie a anului 2009 expira contractul comercial de inchiriere licente Microsoft nr.0115RO/15.04.2004. In aceste conditii, Sandu Gabriel, in calitate de ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a optat pentru varianta incheierii unui nou contract de inchiriere software, fapt care nu se putea realiza decat prin organizarea unei licitatii publice in conditiile OUG 34/2006 privind achizitiile publice.

In acest context, inculpatii Pescariu Dinu Mihail si Florica Claudiu Ionut, in calitate de reprezentanti in fapt/drept ai societatii D.CON.NET AG, pentru a fi favorizati in castigarea licitatiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legatura cu ministrul de la acea vreme Sandu Gabriel caruia i-au si platit in acest scop suma de 2.196.035 euro (pentru aceste fapte, prin Sentinta nr.258/24.03.2016 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia Penala, in dosarul nr.1191/1/2015, au fost condamnati Cocos Dorin si Sandu Gabriel pentru trafic de influenta). In urma intelegerii avute de Pescariu Dinu Mihail si Florica Claudiu Ionut cu ministrul Sandu Gabriel, acesta din urma a aprobat documentatia de atribuire aferenta procedurii de licitatie deschisa, initiata pentru „Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software prin inchiriere cu optiune de cumparare". Documentatia care a stat la baza licitatiei (referat de necesitate si caiet de sarcini) continea conditii restrictive nejustificate de participare la licitatia organizata de catre MCSI, fiind favorizata in acest mod D.Con-Net AG, in calitate de lider al unei asocieri din pare facea parte si firma Dim Soft SRL.

Astfel, s-au impus conditii conform carora participante la licitatie puteau sa fie doar firme care avusesera incheiate contracte de un anumit tip si peste o anumita valoare si care sa fi fost executate in Romania, in ultimii trei ani. Conditiile respective erau indeplinite de o singura societate din lume, respectiv Dim Soft SRL.

In vederea stabilirii conditiilor restrictive de participare la licitatie prin care sa fie favorizata asocierea D.Con-Net AG din care facea parte firma Dim Soft SRL, Florica Claudiu Ionut a avut mai multe intalniri cu Sandu Gabriel pentru a-i transmite acele conditii restrictive care sa fie inserate in caietul de sarcini. Documentatia de atribuire aferenta procedurii de licitatie deschisa a fost intocmita si avizata de catre functionarii din cadrul MCSI, si anume Stanescu Ion Adrian si Savulescu Andrei.

In favorizarea D.Con-Net AG in castigarea licitatiei, s-a implicat si Tatomir Calin, directorul general Microsoft Romania la acel moment, prin cooptarea firmei SC DIM SOFT SRL in cadrul asociatiei de firme care urma sa participe si sa castige licitatia publica. Acesta a contribuit si la stabilirea acelor conditii restrictive pe care sa le indeplineasca doar firma cooptata de el in cadrul asocierii.

Sprijinul acordat de catre Tatomir Calin D.Con-Net AG, in calitate de lider al asocierii, a rezultat si din faptul ca acesta a refuzat sa transmita catre un alt potential participant la licitatie, o scrisoare de confirmare din partea producatorului privind acordul acestuia pentru livrarea orelor de consultanta si suport (aceasta fiind una dintre cerintele restrictive impuse in documentatia de atribuire).

In urma castigarii licitatiei publice, a fost incheiat contractul de furnizare de produse nr.35/09.09.2009 dintre MCSI si consortiul D-Con.Net AG, in calitate de lider al asocierii. Din asociere facea parte si Dim Soft SRL. Valoarea totala a contractului reprezentand suma ce trebuia platita de minister era de 90.182.344,76 euro.

Platile au fost efectuate conform graficului convenit prin contract.

Furnizorul de licente a facturat catre SC DIM SOFT SRL, membra a asocierii care a castigat licitatia, doar 38.786.000 euro, reprezentand pretul licentelor cu discount, reducere aplicata in considerarea Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Liderul asocierii, D.Con-Net AG, a refacturat insa catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale suma de 90.182.344,76 euro.

Prejudiciul retinut este in suma de 51.396.344,76 euro si reprezinta diferenta dintre suma platita de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (90.182.344,76 euro) si suma care a fost facturata de catre furnizorul de licente catre SC DIM SOFT SRL (38.786.000 euro). Totodata, a fost creat un folos necuvenit in favoarea D.Con-Net AG.

Persoanele care ar fi contribuit la producerea acestui prejudiciu sunt Stanescu Ion Adrian, Savulescu Andrei, Sandu Gabriel, Florica Claudiu Ionut, Pescariu Dinu Mihail si Tatomir Calin.

Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatii trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

- sa se prezinte la organul de urmarire penala, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori sunt chemati;

- sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura cu privire la schimbarea locuintei;

- sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea lor, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori sunt chemati.

- sa nu depaseasca teritoriul Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a organului de urmarire penala competent;

- sa nu se apropie de persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar si sa nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nici o cale;

- sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.