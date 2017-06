OFICIAL! Meciul mileniului va avea loc in luna august

S-a facut! E vestea anului in lumea sportului. Meciul mileniului va avea loc in luna august. E unul dintre cele mai asteptate evenimente ale planetei. Americanul Floyd Mayweather, unul dintre cei mai buni pugilisti din istorie, a anuntat oficial, miercuri, la 20 de luni de la ultima sa lupta, ca va reveni in ring pentru a-l infrunta pe irlandezul Conor McGregor, starul artelor martiale mixte (MMA), intr-un meci de box inedit si foarte asteptat, care va avea loc pe 26 august, la Las Vegas (Nevada), informeaza AFP. "Este oficial!", a scris Mayweather pe contul sau Instagram, sub o fotografie cu afisul luptei.

"Meciul va avea loc", a confirmat la randul sau McGregor, pe pagina sa Twitter. Negocierile dintre taberele celor doi luptatori au durat aproximativ un an, principalul obstacol in calea semnarii contractului reprezentandu-l sumele care urmeaza sa revina fiecaruia dintre ei. Desi au refuzat sa dezvaluie detaliile financiare, ambele parti s-au declarat multumite de acordul incheiat, noteaza Reuters.

McGregor (28 ani), are in palmares 21 de victorii si 3 infrangeri. El este marea vedeta a circuitului UFC, principalul organizator de lupte MMA. Ca si Mayweather, irlandezul si-a facut un nume prin stilul sau de lupta, aroganta si declaratiile sale zgomotoase. El este campion UFC la categoria usoara, reusind un KO in numai 13 secunde, in decembrie 2015, un record in disciplina sa. Pentru a stabili cine este cel mai bun luptator al momentului, Mayweather si McGregor se vor infrunta la o greutate fixata la 69,8 kg, intr-un ring de box, in cadrul T-Mobile Arena din Las Vegas (Nevada), dupa regulile nobilei arte. Mayweather porneste ca mare favorit in acest meci, fiind un pugilist extrem de experimentat, in timp ce McGregor si-a facut un nume intr-un sport interzis in anumite tari si care difera destul de mult de box, conform Agerpres.