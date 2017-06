OFICIAL! Mircea Sandu si sotia lui, sunt urmariti PENAL de DNA! Ce acuze lanseaza procurorii

Mircea Sandu1

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus continuarea urmaririi penale fata de suspectii:

SANDU MIRCEA, la data faptelor presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:





luare de mita,



spalare a banilor,





SANDU ELISABETA, sotia primului, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:





complicitate la luare de mita,



spalare a banilor.





Din ordonantele intocmite de procurori au rezultat aspecte ce contureaza suspiciunea rezonabila potrivit careia:

La data de 02 octombrie 2009, suspectul Sandu Mircea, in calitate de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, cu intentie, a primit prin intermediul sotiei sale Sandu Elisabeta, cu titlul de mita, suma de 724.000 lei, de la reprezentantii unei societati de avocatura. Banii respectivi au fost primiti de suspect pentru ca Federatia Romana de Fotbal sa incheie cu societatea de avocatura doua contracte de asistenta juridica, aspect materializat prin semnarea celor doua documente la data de 20 octombrie 2009.

In perioada 22 septembrie 2008 – 02 octombrie 2009, suspectul Sandu Mircea a disimulat adevarata natura a provenientei sumei de bani incasata in conditiile de mai sus (in contul sotiei sale), creand, contrar realitatii, aparenta ca aceasta suma ar reprezenta daune platite de societatea de avocatura acesteia din urma, ca urmare a nerespectarii unor clauze contractuale.

Suspectilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.

Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.