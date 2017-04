Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a semnat luni contractul de atribuire in administrare, pentru urmatorii zece ani, a Parcului Natural Vacaresti catre Primaria Capitalei si Asociatia Parcul Natural Vacaresti. Cele doua entitati au castigat concursul organizat de minister pentru administrarea ariei protejate.

In continuare, ca prim pas, asociatia trebuie sa infiinteze structura de administrare a Parcului.

"Atribuirea Parcului Natural Vacaresti catre un administrator este momentul care incheie intregul proces derulat de minister in ultimii 5 ani, pentru declararea primului parc urban din Romania si a celui mai mare din Europa Continentala. Practic, din acest moment poate incepe elaborarea planului de management al ariei naturale protejate. Acest plan va veni inclusiv cu propuneri de amenajare a Parcului Natural pentru ca populatia sa se bucure de un spatiu de recreere unic in Romania. Ma astept ca Parcul Natural Vacaresti sa devina un reper turistic natural pentru intreaga tara, dar si pentru turistii straini si o resursa de spatiu verde pe care fiecare dintre acestia sa o aprecieze", a declarat Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului.

Potrivit specialistilor, Parcul Natural Vacaresti va fi va contribui decisiv la biodiversitatea orasului, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea temperaturilor in zona. In acelasi timp, Parcul ofera oportunitati pentru dezvoltarea activitatilor de cercetare si eco-turism.

"Este important de mentionat ca, prin contractul pe care l-am semnat, Delta dintre blocuri va fi pusa in paza, rangerii urmand sa asigure atat monitorizarea starii de conservare a speciilor, cat si supravegherea arealului, pentru a se evita producerea de evenimente nedorite, cum, din pacate, au avut loc in anii anteriori", a explicat Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului.

Asociatia Parcul National Vacaresti a luat fiinta in anul 2014 cu scopul infiintarii parcului si a conservarii peisajului si biodiversitatii acestuia. Ca urmare a eforturilor asociatiei si a presiunii publice, intrucat zona a fost incendiata in repetate randuri si agresata, parcul a fost infiintat la data de 11 mai 2016 prin Hotarare de Guvern. Parcul Natural Vacaresti este primul parc natural urban din Romania. Acesta are o suprafata de 184 de ha si adaposteste o biodiversitate complexa reprezentata de valoroase specii de pasari, mamifere, reptile si amfibieni, totul intr-un peisaj pitoresc, care i-a atras supranumele de "Delta Bucurestiului".