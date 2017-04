Oficial rus: "Joaca de-a marele politist mondial, nu se va incheia cu bine"

Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), a avertizat vineri ca rolul de "politist mondial" ar putea avea consecinte pentru SUA, anuntand ca Duma se va adresa astazi cu un apel catre Europa in contextul atacului american asupra bazei siriene de langa Homs, relateaza agentia de presa TASS, conform agerpres.

"Nu exclud ca inca de astazi vom discuta acest subiect si vom lansa un apel catre Adunarea Parlamentara a OSCE si Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Tarile europene trebuie sa inteleaga ca tot ceea ce fac acum Statele Unite ale Americii, lovind Siria, se poate intoarce impotriva noastra, impotriva tuturor tarilor europene", a afirmat Volodin, un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin.

In opinia sa, atacul american asupra bazei aeriene siriene a asigurat practic un ragaz gruparii jihadiste Statul Islamic. "ISIS .... aplauda astazi SUA, care i-au acordat o pauza si posibilitatea de a-si consolida fortele", a spus presedintele Dumei de Stat, adaugand ca acum sunt practic "anulate" toate masurile intreprinse de Rusia si de cei care au sprijinit aceste masuri, intre care si SUA, in problema siriana si care vizau de fapt combaterea terorismului. Viaceslav Volodin a cerut sa se faca totul pentru a preveni evolutia evenimentelor din Siria dupa scenariul irakian. La fel ca administratia de la Kremlin, presedintele Dumei a insistat ca atacul cu rachete american a fost efectuat "sub pretextul complet fals" ca Siria ar detine arme chimice, in timp ce aceasta nu ar fi adevarat, sustine el. SUA au ripostat in noaptea de joi spre vineri la presupusul atac cu arme chimice al regimului Bashar al-Assad, lansand 59 de rachete de croaziera asupra unei baze siriene de langa Homs, au relatat anterior agentiile internationale de presa.