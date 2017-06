International Board a pregatit un raport cu numeroase modificari in regulamentul jocului, schimbari pe care le va analiza in martie 2018. Marco van Basten, probabil cel mai mare atacant din istorie, actual director tehnic FIFA, a propus la inceputul anului schimbari importante in fotbal, la care se gandea de multa vreme.

Si regulile jocului se vor modifica in curand, chiar daca nu atat de spectaculos pe cat ar fi vrut olandezul.

Sambata, intr-un interviu pentru The Times, fostul arbitru englez David Elleray, director tehnic la International Board (IFAB), a dezvaluit raportul Play Fair. Ce include numeroase noutati in regulament, care vor fi analizate in martie 2018, la urmatoarea adunare generala IFAB. Iata doar cinci dintre ele:

1. Timp de joc efectiv de 60 de minute

Meciurile nu vor mai dura 90 de minute, ci numai 60, dar va fi timp de joc efectiv. Ceasul se va opri de fiecare data cand mingea va iesi din teren.

2. Pornesti singur la fazele fixe

Pentru a mari viteza jocului, un fotbalist va putea porni singur in actiune la fazele fixe (lovituri libere, cornere sau de la mijlocul terenului, la startul partidei ori dupa goluri). Si nu cu pasa, ca pana acum.

3. E gol daca faci hent pe linia portii

Daca esti pe linia portii si opresti mingea cu mana premeditat, atunci nu se mai acorda penalty si eliminare, ci direct gol pentru echipa in atac. "Un fel de gol de penalitate, ca eseul de penalitate din rugby", a comentat L'Équipe, care da exemplu hentul lui Luis Suárez la Uruguay - Ghana, in minutul 120 al "sfertului" CM 2010. "Acel penalty nu a fost transformat, iar celestii s-au calificat la penaltyuri. Cu aceasta modificare, Ghana ar fi jucat in semifinale".

4. Partida se incheie cand iese mingea

In viitor, intalnirile nu se vor mai termina la fluierul arbitrului. Ci numai dupa ce balonul paraseste suprafata de joc, o data timpul expirat. Din nou, ca la rugby.

5. Daca portarul apara penalty-ul, faza se termina

In prezent, cand un goalkeeper respinge mingea la o lovitura de pedeapsa, cel care a executat sau un coechipier poate relua in plasa. IFAB vrea ca faza sa se opreasca imediat dupa ce portarul pareaza penaltyul. Si nimeni sa nu mai poata marca dupa aceea.

"Studiez toate regulile actuale din fotbal si ma intreb de ce este nevoie de fiecare dintre ele. Daca nu exista niciun motiv clar, atunci de ce nu le-am schimba pentru a face jocul mai frumos?" David Elleray, director tehnic IFAB

Alte 5 schimbari prevazute de International Board