OFICIAL! Spitalul Sf. Maria din Iasi va fi MODERNIZAT - VIDEO

Reabilitarea Spitalului Sfanta Maria a devenit realitate.

Cel mai mare proiect cu finantare europeana din Regiunea Nord-Est a fost astazi semnat la Guvernul Romaniei in prezenta prim-ministrului Mihai Tudose, de catre Ministrul Delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica si presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa.

Proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", a fost depus in vederea finantarii prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020.

Valoarea proiectului este de 121.476.128,04 lei cu TVA (aproximativ 27 milioane de euro). Contributia Consiliului Judetean va fi de 33.250.668,77 lei cu TVA (7,2 milioane de euro), reprezentand cheltuielile neeligibile si cofinantarea de 2% din costurile eligibile ale proiectului.

”Este un moment care cred ca va ramane ca reper pentru viata medicala a Iasului si a Moldovei. Vorbim de o investitie de peste 121 de milioane de lei, numai in reabilitarea unui spital, care are multi ani, la standarde moderne. La aceasta se va adauga o a doua etapa si anume dotarea medicala. Nu facem decat sa ramanem consecventi in ceea ce am promis, prioritatile noastre fiind sanatatea, educatia si infrastructura. Este un bun inceput, urmeaza de acum spitalele regionale dintre care unul este tot la Iasi” a spus Premierul Mihai Tudose.

”As dori sa felicit colegii din Ministerul Fondurilor Europene si autoritatile judetene pentru demararea acestui proiect. Judetul Iasi este unul dintre cele mai bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor Europene. Doar pentru perioada 2014-2020 vorbim despre proiecte de aproximativ un miliard de euro, ceea ce reprezinta un obiectiv ambitios. Le doresc mult succes, atat domnului presedinte al CJ Iasi cat si reprezentantilor spitalului in implementarea proiectului”, a afirmat la semnarea contractului, Marius Nica, Ministrul Delegat pentru Fonduri Europene

”Probabil, pentru multi, reabilitarea unui spital poate trece ca un proiect si atat, pentru noi insa, cei care l-am initiat si care l-am depus cu mari sperante, acesta a fost la inceput ca o piatra de incercare, apoi o motivatie a lucrului bine facut, iar acum certitudinea ca atunci cand toate eforturile concura in aceeasi directie, nimic nu pare imposibil.

Am depus acest proiect la mijlocul lunii iunie si iata ca dupa 4 luni, dorinta noastra de a avea un spital complet reabilitat si modernizat devine realitate. As vrea sa multumesc public echipei de la Directia de Proiecte a Consiliului Judetean Iasi pentru modul in care a conceput acest proiect si a inteles sa se implice in realizarea lui, chiar daca unele voci total neavizate sustin contrariul.

Totodata, as vrea sa imi exprim aprecierea fata de factorii de decizie care au hotarat ca Iasul merita alocarea acestor fonduri pentru ca Spitalul de Pediatrie Sfanta Maria sa devina o unitate cu un standard ridicat in ceea ce priveste conditiile de tratament si confortul pacientilor”, a afirmat la semnarea contractului, Maricel Popa, Preledintele Consiliului Judetean Iasi.

Durata de implementare va fi de 56 de luni.

Consiliul Judetean Iasi a atras prin aceasta investitie 40% din totalul fondurilor alocate la nivelul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru Axa prioritara 3.-Sprijinirea tranzitiei spre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritate de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B — cladiri publice.

Spitalul ”Sfanta Maria” este singura unitate medicala multidisciplinara care asigura servicii unice pentru segmentul de varsta 0-18 ani, din intreaga Moldova si reuneste aproape toate specializarile medicale, deservind aproape 800 de mii de copii, potentiali pacienti.

Semnarea proiectului si alocarea sumelor vor face posibila cresterea eficientei energetice a celor 3 corpuri componente ale cladirii in care functioneaza Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii.

Se vor realiza lucrari de izolare termica a fatadei, inlocuire a tamplariei, izolarea termica a planseului peste subsolul neincalzit, realizarea sursei de racire pentru saloane, sali tratamente, sali de operatie, cabinete medicale. Va fi instalat un sistem de panouri solare ca forma alternativa de producere a agentului termic necesar obtinerii apei calde de consum, se vor face lucrari de modernizare a instalatiilor de iluminat, inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri cu eficienta energetica ridicata.

Cladirea in care functioneaza unitatea medicala a fost data in folosinta in anul 1970 si are o arie construita la sol de 2817 mp, si o suprafata utila de 18.668,38 mp. Unitatea medicala este racordata la sistemul de termoficare centralizat, nu utilizeaza energie din surse regenerabile si este amplasata intr-o zona de protectie a monumentelor istorice. Rezultatele proiectului vor influenta pozitiv si sistemul public de sanatate al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.