OFICIAL! Statul NU va plati DESPAGUBIRI rudelor victimelor din Colectiv

colectiv

Judecatoria Sectorului 4 a decis, astazi, ca statul sa nu fie parte in procesul Colectiv, prin Ministerul Finantelor Publice. Rudele victimelor au cerut acest lucru pentru plata despagubirilor, avand in vedere modul in care au actionat autoritatile dupa izbucnirea incendiului in urma careia si-au pierdut viata 64 de tineri. Dupa un an si jumatate de la tragedie, judecatorii au decis astazi ca Ministerul Finantelor si cel al Sanatatii nu devin parte in proces. Judecatoria Sectorului 4 a luat in discutie, in 21 martie, cererea ca statul sa fie parte in procesul Colectiv, pronuntarea asupra solicitarii fiind amanata pentru 5 aprilie.

Mai multi avocati au solicitat atunci introducerea in cauza a statului roman, cu intentia de a fi tras la raspundere, avand in vedere ca Ministerul Sanatatii nu ar fi luat toate masurile pentru a salva victimele incendiului. La termenul din 21 martie trebuia sa se discute si cererea de conexare a acestui dosar cu alte doua procese in care sunt judecati fostul primar Cristian Popescu Piedone si pompierii Antonina Radu si George Matei.

In dosarul "Colectiv” s-au constituit parti civile 139 de persoane, 11 spitale si cinci institutii.

Procurorii Parchetului instantei supreme i-au trimis in judecata pe George Alin Anastasescu, Paul Catalin Gancea si Costin Mincu, patronii clubului Colectiv, pe Daniela Ioana Nita si Mihai Cristian Nita, administratorii firmei Golden Ideas Fireworks Artists care au instalat artificiile folosite in seara concertului din 30 octombrie 2015 si pe pirotehnicianul Viorel Zaharia, care a fost prezent in club. Acestia sunt acuzati de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa in forma agravata si neluarea masurilor de securitate si sanatate in munca, potrivit news.ro. In plus, Daniela Nita este judecata si pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri. De asemenea, SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL au fost trimise in judecata pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in forma agravata.