OMV si Gazprom ar putea relansa proiectul unui gazoduct in zona Marii Negre (Der Standard)

Grupul energetic austriac OMV si grupul rus Gazprom analizeaza posibilitatea relansarii unui proiect vizand un gazoduct care sa faca legatura intre Rusia si Europa Centrala si de Sud via Marea Neagra, informeaza un articol publicat marti in cotidianul austriac Der Standard, preluat de Reuters.



Potrivit surselor citate de cotidianul Der Standard, acest subiect a fost discutat la forumul economic de la Sankt Petersburg de cancelarul austriac Christian Kern si presedintele rus Vladimir Putin. La acelasi forum OMV si Gazprom au semnat, in mod oficial, un memorandum de intelegere care precizeaza principiile unei potentiale cooperari intre Gazprom si OMV in coordonarea activitatilor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a gazelor naturale necesare pentru furnizarea de gaze naturale in Europa Centrala si de Sud-Est.

Der Standard sustine ca proiectul ar consta intr-o prelungire a gazoductului TurkStream, pe care Gazprom intentioneaza sa il finalizeze in 2019. La randul sau, o sursa citata de Reuters a precizat ca deocamdata este prea devreme sa se vorbeasca despre costurile proiectului sau investitiile necesare. Insa daca acest proiect va fi realizat ar creste importanta hub-ului de gaze pe care OMV il are la Baumgarten, Austria, care distribuie anual aproximativ 57 miliarde de metri cubi de gaze naturale.



Nici OMV si nici Gazprom nu au dorit sa comenteze aceste informatii.



In luna decembrie 2014, Rusia a anuntat ca renunta la proiectul gazoductului "South Stream", care urma sa permita furnizarea de gaze naturale rusesti spre Bulgaria, Serbia si Ungaria, via Marea Neagra, in favoarea proiectului "Turkish Stream", care prevede constructia unei conducte de gaze din Rusia pana in Turcia, via Marea Neagra.



