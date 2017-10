Oportunitate! Jandarmeria Romana scoate SUTE de locuri la concurs

Jandarmeria Romana scoate la concurs 700 de locuri pentru sesiunea ianuarie 2018 la institutiile de invatamant postliceal ale institutiei, dintre care 350 de locuri in cadrul Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi 'Grigore Alexandru Ghica' Dragasani, judetul Valcea, si 350 de locuri la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi 'Petru Rares' Falticeni, judetul Suceava.

Pentru a putea participa la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii si criterii specifice: sa aiba cetatenia romana, sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, sa aiba media la purtare in perioada studiilor liceale minim 9, varsta intre 18 ani impliniti si 27 de ani (impliniti in anul participarii la concurs), inaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile, apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic, fara antecedente penale, scrie agerpres.ro. Locurile scoase la concursul de admitere sunt comune pentru femei si barbati.

Cererile-tip de inscriere se depun de catre candidati la sediile Inspectoratelor de Jandarmi Judetene pana la 5 decembrie 2017. Ordinea de desfasurare a probelor este urmatoarea: examinarea medicala, verificarea aptitudinilor fizice, proba de verificare a cunostintelor. Proba de verificare a cunostintelor va fi sustinuta la sediul Scolilor Militare de Subofiteri de Jandarmi Dragasani si Falticeni in data de 20 ianuarie 2018 si va consta intr-un test de tip grila. Tematica si bibliografia de concurs, etapele de inscriere a candidatilor si planificarea probelor de concurs se vor afisa pe site-ul oficial al fiecarei unitati de invatamant.Pentru inscriere sau informatii suplimentare, tinerii interesati se pot adresa celei mai apropiate unitati de jandarmi sau pot accesa site-urile celor doua scoli de subofiteri: www.scoaladragasani.ro si www.jandarmeriafalticeni.ro.

Un stagiu de pregatire dureaza un an, perioada in care elevii vor beneficia de cazare si masa in cadrul institutiilor de invatamant postliceale ale Jandarmeriei Romane, precum si de celelalte facilitati ale acestora (baze sportive, sali internet etc.). La finalul perioadei de studiu, in urma promovarii examenelor de absolvire, viitorii subofiteri vor fi repartizati sa isi desfasoare activitatea in unitatile Jandarmeriei.

