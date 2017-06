Organizatia PSD Iasi este alaturi de Liviu Dragnea si sprijina schimbarea Guvernului

Absolut toti primarii, consilierii si oamenii cu state vechi in partid ilpein razboiul lui cu premierul. Mai sunt si cativa membri de partid din organizatia municipala, care sunt impotriva conducerii PSD, dar acestia sunt foarte putini, majoritatea covarsitoare a oamenilor fiind de acord ca Guvernul Grindeanu trebuiepentru ca nu a dus la indeplinire programul de guvernare in primele sase luni din anul 2017.Nu este vorba despre vreo vendeta personala, ci despre faptul ca acest Executiv a fost total ineficient in a aplica masurile prevazute in programul de guvernare. Declaratiile de sustinere ale social-democratilor ieseni la adresa lui Liviu Dragnea sunt normale, din moment ce pentru prima data in Romania, un partid politic da dovada de responsabilitate si analizeaza la rece activitatea unui Executiv.Citeste si: ZIUA ZERO pentru Guvernul PSD! Toti ministrii au decis sa-si dea demisiile din guvern, pentru a forta retragerea lui Grindeanu - LIVE TEXT Este cel putin ciudat de ce Sorin Grindeanu nu intelege sa demisioneze, daca in urma analizei facute de partidul din care face parte reiese foarte clar ca nu si-a indeplinit obiectivele asumate in programul de guvernare.In mod normal, conducerea PSD are DREPTUL sa schimbe atat premierul, cat si 1-2 sau chiar toti ministrii din Cabinet. Mai mult decat atat, conducerea PSD are chiar OBLIGATIA sa intervina si sa ia masuri dure in momentul in care un un minstru sau mai multi nu respecta programul de guvernare sau politica de masuri stabilita de partid.Oamenii nu voteaza Guverne, ci voteaza partide politice si programe electorale, iar PSD-ul condus de Liviu Dragnea a castigat alegerile de anul trecut cu un scor urias fata de celelalte partide si are tot dreptul sa numeasca ministri, premieri si Guverne care sa conduca Romania.