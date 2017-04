ORIBIL! A nascut acasa, si-a omorat copilul, apoi l-a aruncat in toaleta! Mama ucigasa si-a primit pedeapsa

Tanara din judetul Vaslui care a nascut acasa, si-a omorat copilul, apoi l-a aruncat in toaleta a primit pedeapsa. Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis sa fie judecata pentru omor deosebit de grav, dupa ce initial, Judecatoria Vaslui o condamnase la un an de inchisoare cu suspendare pentru pentru savarsirea infractiunii de ”uciderea ori vatamarea nou-nascutului savarsita de mama”.

In 2013 Ana Maria Surliac si-a incendiat bebelusul, la- aruncat in toaleta si s-a prefacut ca nimic nu s-a intamplat. Pe parcursul cercetarilor femeia a fost internata la psihiatrie si s-a stabilit ca a avut discernamant cand a comis oribila crima. Totul s-a aflat dupa ce vecinii au mers la politie pentru ca stiau ca este insarcinata si brusc nu a mai avut burta si nici bebelusul nu era.

Anchetatorii au intrat si ei pe fir si asa au aflat ca, de fapt, femeia a nascut acasa, fara asistenta medicala, iar bebelusul s-a nascut in viata. Ea a recunoscut anchetatorilor ca imediat dupa nastere l-a infasurat pe nou-nascut intr-un cearceaf, dupa care l-a abandonat intr-una din camerele locuintei. A doua zi, in zori, i-a dat foc langa casa, ulterior aruncand cadavrul carbonizat in latrina din curtea casei, scrie adevarul.ro.

Instanta a decis ca femeia sa stea dupa gratii pentru urmatorii 15 ani.