Pacea din Sarbatoarea Floriilor! Florin Prunea ii trimite din nou bezele primarului Mihai Chirica

La o zi dupa ce l-a atacat dur pe primarulîn cadrul unei conferinte de presa, presedintele lui CSM Poli Iasi,, a facut pace cu edilul. Prunea s-a întâlnit cu primarul chiar de Florii si a primit chiar un dar de la Mihai Chirica."Am avut ocu domnul primar si cu antrenorul. Am discutat, am lamurit lucrurile. Sper ca usor-usor situatia sa se rezolve si baietii sa primeasca nisteînainte de Paste. Merita pentru tot ce au facut, pentru rezultatele pe care le-au obtinut în conditiile existente", a declarat Prunea, care a primit un dar de la primarul Iasiului: "Am primit un dar special de la domnul primar. Si eu, si fiica mea. Amândoi am primit câte o carte frumoasa despre. A fost o surpriza placuta si îi multumesc".