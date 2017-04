Pana acum, 14 bolnavi au beneficiat de tratamentul-minune de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi

Spre sfarsitul lunii aprilie 2017, medicii neurochirurgi de la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Iasi vor efectua inca o interventie chirurgicala pentru montarea unui implant de tehnologie de varf pentru tratarea durerii cronice. Unitatea medicala este singurul centru din tara care face tratament impotriva durerii cronice cu astfel de implanturi. Toate costurile sunt suportate printr-un program national finantat de Ministerul Sanatatii. Numai costul unui implant compatibil cu examenul RMN depaseste 20 de mii de euro.



"In prezent avem 14 cazuri, pacienti care se afla in diferite etape ale tratamentului. Unii dintre ei au implanturi permanente. Pacientii care trec toate testele, inclusiv cel psihologic, vor beneficia de implantare de neurostimulator", a declarat medicul neurochirurg Florin Gramada, purtator de cuvant la spitalul mentionat. Dispozitivele diminueaza durerea pe care pacientii o resimt permanent si nu cedeaza la calmante.



La Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu din Iasi, terapia a fost pusa in practica in urma cu aproximativ doi ani si jumatate. Pacientii sunt testati timp de cateva saptamani de o echipa formata din medic neurochirurg, medic neurolog si psiholog si daca obtin avizul acestora se trece la ultima etapa a tratamentului, montarea implantului permanent.



Neurostimularea medulara inseamna implantarea unui electrod in canalul medular la coloana dorsala inferioara care blocheaza impulsurile dureroase la periferie, picior. Neurotransmitatorul va fi implantat in abdomen si un fir al acestuia va fi fixat la nivelul maduvei spinarii, in apropierea centrilor nervosi. Atunci cand pacientul simte durere, apasa un buton si neuromodulatorul transmite curent electric de joasa frecventa catre centrii nervosi. La unitatea medicala ieseana vin bolnavi din toata tara pentru a beneficia de acest tratament revolutionar.