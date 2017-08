Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

a ajuns din ce in ce mai mult sa aduca a teatru de proasta calitate. Consilierii judeteni au reusit ieri performanta sa se certe timp de cateva zeci de minute pe unlegat de pepeni. Nici mai mult nici mai putin, alesii judetului Iasi nu au reusit sa se puna de acord cu alocarea unei sume pentru sprijinirea manifestarilor dedicate zilei comunei Probota - "".Localitatea ieseana va gazdui un astfel de eveniment in 27 august, iar sefii Primariei au cerut un sprijin de la Consiliul Judetean. Desi una astfel deeste bine primit pentru comunitatea ieseana si ar trebui sustinut, cei de laau vazut alt film.In aceste conditii, alesiiau cerut suplimentarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de ieri cu un proiect privind alocarea a 15.000 lei pentru aceste manifestari. Doar ca liberalii s-au lovit de refuzul majoritatii din Consiliu, care initial nici nu au vrut sa auda de asa ceva. Opozitia a aratat ca se impune sprijinirea proiectului pentru capot reprezenta o marca a judetului si au nevoie de promovare. Doar ca sefii CJ nu au dorit sa auda."Proiectul nu are caracter de urgenta. Sarbatoarea continua si putem da banii si la sedinta ordinara de la finalul lunii", a motivat vicepresedintele, cel care a condusde ieri. Liberalii s-au aratat insa nemultumiti si au insistat ca proiectul sa intre pe ordinea de zi pentru a putea fi aprobat.In cele din urma, majoritatea din CJ a acceptat ca proiectul sa fie discutat, insa nu a mai fost de acord si cu alocarea sumei in cauza, moment in care s-a starnit scandalul.In plus, secretarul judetului,, a aratat ca nu va contrasemna proiectul pentru ca acesta nu are nicio fundamentare la baza."Imi rezerv dreptul de a nu contrasemna proiectul pentru ca nu am gasit sursa de, nu s-a citit proiectul", a mentionat secretarul judetului. In schimb, liberalii au aratat ca se pot gasi surse de finantare de la Comisia de Sport, asta si pentru ca o mare parte din manifestarile din comuna sunt dedicate intrecerilor sportive."Putem merge pe o alocare de la, unde sunt 200.000 lei. Sa se finanteze doar cheltuielile sportive. Evenimentul costa 85 mii lei, ei au cerut 30 mii lei, iar noi o sa dam doar 15.000 lei. Nu este o suma exagerata, mai ales ca CJ a sprijinit manifestari similare si in alte localitati din judetul Iasi", a mentionat, consilier judetean PNL.Un alt ales liberal a dat ca exemplu modul cum CJ a finantat sarbatoarea comunei Rediu de zilele trecute. Acolo pe scena a urcat fostul detinut Relu Fenechiu, care a si luat cuvantul, lucru blamat de majoritatea politicienilor din Iasi."Jenant pentru mine a fost cand m-am dus la Rediu, unde tot am platit din banii judetului, ca sa-i vad pe altii cum se pupa pe scena", a mentionat Vasile Cotiuga, ales judetean PNL.Desi liberalii au incercat sa explice ca se pot gasi surse de finantare, majoritatea din CJ nu a vrut sa auda. In cele din urma proiectul a picat.Cu toate acestea liberalii au aratat ca nu se lasa si vor convoca pentru maine, 25 august, o noua sedinta extraordinara pentru a discuta tocmai acest punct legat de sarbatoarea pepenelui de la Probota.Un alt proiect de hotarare, care a starnit nemultumirea opozitiei, a fost cel legat de deplasarile presedinteluiin strainatate. Plenul a discutat un proiect legat de participarea lui Maricel Popa la Forumul Economic de la Krynica-Polonia, in perioada 5 - 7 septembrie 2017, si la Targul International de Investitii Expo-Real de la Munchen-Germania, in perioada 4 - 6 octombrie 2017.Pentru ambele, CJ a solicitat plenului aprobarea alocarii a 6.000 de euro. Cu toate acestea, liberalii din CJ s-au aratat nemultumiti ca Maricel Popa prefera sa se plimbe pe banii judetului si ca uita sa faca rapoartele despre aceste deplasari. In plus, alesii PNL au aratat ca desi din delegatia CJ fac parte functionari publici, seful judetului prefera sa mearga si el la aceste expozitii, cheltuind aiurea banii judetului. Proiectul de hotarare a fost insa in cele din urma aprobat de consilierii judeteni.