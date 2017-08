Pancu, Niculae si alti rapidisti au prezentat proiectul AS Academia Rapid Bucuresti

Daniel Pancu

Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Daniel Tudorache, a prezentat, miercuri, noua echipa a proiectului, structura în care presedinte este, director tehnic eDaniel Pancu, manager va fi Ovidiu Burca, iar antrenor Constantin Schumacher.''Este o zi importanta pentru Rapid si pentruSectorului 1. Dorim promovarea în fiecare an, pâna vom ajunge în. Am semnat deja documentele ca noua echipa sa joace sub titulatura de FC Rapid din prima etapa, iar de la Guvern am solicitat utilizarea bazei Pro Rapid. Vom finanta si alte sporturi si cluburi, iar acum avem o solicitare de la Dinamo pentru sustinerea echipei de handbal pe care o vom discuta în consiliul local", a declarat, într-o conferinta de presa.Fostul atacant Daniel Niculae, presedintele clubului nou-format, a afirmat: "E vorba de unde amploare, de lunga durata. Asteptam suporterii rapidisti, dar si fostii jucatori rapidisti sa ni se alature. Vom pune mult accentul pe Academia de copii si juniori, în afara de prima echipa, deoarece de acolo vin valorile în sport".Directorul tehnica declarat, la rândul sau: "Am spus clar ca voi sustine doar pe cei care detin marca, sigla si culorile. Avem nevoie de un proiect de lunga durata pentru reusita"."Am lânga mine niste oameni care au demonstrat un set desi au fiecare o poveste de. În fotbalul românesc nu banii sunt principala problema, ci promiscuitatea, minciuna, incompetenta. Noi dorim nu numai fotbal, ci si un proiect educational, pentru ca vrem sa educam copiii, oamenii în general. Va invitam, miercuri, la ora 18:00, la stadion, pentru un antrenament deschis publicului", a spus managerulAntrenorul Constantin Schumacher a subliniat ca toti cei prezenti sunt ''opentru proiectul Rapid''.''Din punct de vedere tehnic, ne antrenam de doua saptamâni, iar peste o saptamâna va începe campionatul", a adaugat Schumacher.Noul proiect îsi propune pentru început unanual de 320.000 euro. Primeleacasa se vor disputa pe Stadionul Giulesti, iar când arena va intra în reconstructie, se va cauta un alt stadion din Capitala.AS Academia Rapid Bucuresti, echipa înfiintata de Primaria Sectorului 1, care a obtinut dreptul de folosinta a marcii, culorilor si siglei FC Rapid de la societatea SC FC Rapid SA, aflata în lichidare, a fost înscrisa de Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti (AMFB) în editia 2017-2018 a Ligii a IV-a, la fel ca si formatiile CSA Steaua, apartinând Armatei, si CS FC Dinamo, aflata în proprietatea fostului actionar dinamovist Nicolae Badea.Componenta Ligii a IV-a, editia 2017-2018, aprobata de Comitetul Executiv al AMFB este urmatoarea: AFC Asalt, AFC Carmen, AFC Comprest GIM, CS FC Dinamo, FC Metaloglobus II, CS Progresul 2005, AFC Progresul 1944 Spartac II, AS Academia Rapid, AFC Rapid, AS Romprim, FC Sportul Studentesc SA, CSA Steaua, AS Termo, Tricolor FC, AFC Venus 1914 si ACS Victoria.Conform Ordonantei de Urgenta 38/2017, autoritatile publice locale pot finanta activitatile sportive în limita a 5% din buget. Bugetul Primariei Sectorului 1 este în prezent de 350 de milioane de euro, ceea ce înseamna ca poate investi în sport aproximativ 17,5 milioane de euro.Gruparea de fotbal Rapid a intrat în procedura deîn 7 decembrie 2012, iar la 13 iunie 2016 Tribunalul Bucuresti a dispus intrarea însi dizolvarea societatii. Suma totala a datoriilor clubului aflat în proprietatea omului de afaceri Valerii Moraru era de 17.754.712 lei, aproximativ 4 milioane de euro. În perioada urmatoare, lichidatorul urmeaza sa scoata lapalmaresul si marcile FC Rapid.Dupa declararea falimentului, echipa de fotbal FC Rapid a fost exclusa în vara anului 2016 din Liga I.În sezonul 2016-2017, în Liga a V-a au activat doua echipe care se doresc a fi continuatoarele echipei Rapid: AFC Rapid, asociatie non-profit care a administrat clubul pâna în 2006 si care detine 0,25 la suta din actiunile SC FC Rapid SA, si Miscarea CFR, echipa înfiintata de sindicatul CFR si Clubul Aristocratic Rapid.AGERPRES