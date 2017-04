Pandurii, datorii uriase: peste 25 milioane de lei. Insolventa ar putea fi imputata conducerii

Insolventa clubului Pandurii este un caz atipic - managerii si administratorii clubului ar putea fi obligati sa suporte din propriile buzunare o parte din datorii. Informatia a fost publicata de profit.ro, intr-un material care analizeaza starea financiara jalnica in care se afla clubul. Datoriile sar de 25 de milioane de lei.



ANAF este cel mai mare creditor, cu 14 milioane de lei, urmat de Marin Condescu, 4,55 milioane de lei si echipa International Curtea de Arges, cu 1,83 milioane de lei. Fostii si actualii antrenori, plus alti salariati ai clubului, au impreuna creante de 6,5 milioane de lei.



Managerii si administratorii clubului ar putea fi pusi sa plateasca



Un raport al administratorului judiciar a scos la iveala contracte mari incheiate de club si garantate cu banii din drepturile TV, total nepotrivite pentru situatia in care se afla clubul. Administratorul judiciar a cerut in instanta anularea a cinci contracte prin care clubul Pandurii a cesionat anul trecut in avans creante reprezentand drepturi de televizare ce aveau sa fie incasate de Pandurii, mai scrie profit.ro.



Cele cinci contracte sunt: Radut (peste 72.000 euro), Voiculet (60.000 euro), Tucudean (44.000 euro), Antal (43.800 euro) si Erico Da Silva (peste 17.000 euro).



"Desi situatia financiara era una grea, in perioadele de transferuri din iarna, respectiv vara anului 2016 au fost incheiate contracte cu mai multi jucatori (Lucian Sanmartean, George Marius Tucudean, Liviu Antal), cu salarii pe care clubul nu putea sa le suporte (5.000 – 8.000 euro lunar, la care se adauga bonusuri pentru punctele obtinute in competitia interna). Chiar daca valoarea jucatorilor transferati justifica acordarea acestor salarii, raportat la posibilitati, decizia manageriala a fost una total eronata, clubul neputand suporta efortul financiar. La acestea se adauga plata catre cluburile de la care au fost transferati jucatorii a sumei de 355.088 lei", se mai arata in raportul administratorului judiciar.