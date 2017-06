Dupa intalnirea de sambata trecuta de laprivind construirea Spitalului Regional de Urgente, Cristian Viorel Grasu, secretar in cadrul Ministerului Sanatatii, a facut o serie de noi precizari.Astfel, se doreste ca pana in luna septembrie studiul de fezabilitate sa fie finalizat, urmand sa fie intocmit. Acesta a mai aprecizat ca spitalele din Iasi care au si componenta de urgente vor pierde mai multe paturi. Asta inseamna ca, pe viitor, spitalele din Iasi vor primi fonduri de la, doar in baza performantelor. Cert, pana in septembrie, se va sti cu exactitate numarul paturilor de la Spitalul Regional."Eu doar voi coordona activitatile, se va lucra cu consultantul pentru terminarea draftului pentru studiul de fezabilitate, asa cum e planul. Sunt foarte multe lucruri de facut, va garantez, la toate institutiile pe care le-am invitat, inclusiv la Universitate, inclusiv la DSP. Trebuie sa reasezam intregul sistem de institutii de sanatate din Iasi. Numarul de paturi va reiesi din studiul de fezabilitate. Vom putea discuta coerent despre asta in luna septembrie. Va ramane la nivelul de spital judetean de urgenta (despre Spitalul Sf. Spiridon -n.r.) pentru ca Spitalul Regional nu este un spital judetean mai scump. Trebuie sa raspunda la toate solicitarile din regiune. Vom remodela din punct de vedere a cantitatii de servicii pana in septembrie. Vor primiin functie de serviciile pe care le vor putea oferi la acel moment. Trebuie sa le remodelam, sa ne gandim la toate aspectele, la nevoile de servicii din judet. Planul prezentat la primarie privind numarul de paturi este unul general", a declarat, ieri, secretarul de stat, pentru BZI.Pe data de 28 iunie, reprezentantii primariei Iasi sunt chemati la Bucuresti pentru a stabili o legatura cu consultantul contractat de(BEI)."Banca Europeana de Investitii a angajat un consultant. Acesta isi va desfasura activitatea asa cum crede ca este necesar ca sa ne livreze documentele pentru care s-a angajat. E vorba de un spital care sa fie acceptat la un standard acceptat si de partenerii Romaniei. Vorbim de statele din Uniunea Europeana si statele din Pactul Nord-Atlantic. S-a trimis o invitatie catre colegii de la Iasi, sa ne vedem pe data de 28 iunie, la Bucuresti, cu consultantul BEI si cu ministerul. In 2019, noi trebuie sa pornim constructia. Pana atunci, avem niste treburi de facut. Si Clujul este foarte bine. Doar la Craiova este o mica problema, cu o linie de inalta tensiune", a mai spus secretarul.Conform estimarilor,de lava costa aproximativ 200 de milioane de euro. Conform calendarului, in ianuarie 2018 vor incepe lucrarile de proiectare, iar in octombrie 2018, cele de design. Acelasi calendar arata ca santierul va fi inaugurat in noiembrie 2019. In luna mai 2023, proiectul ar urma sa fie finalizat.Terenul pe care ar urma sa fie construit spitalul are o suprafata de 120 mii metri patrati, amplasat in zona- Podgoria Copou. In ceea ce priveste racordarea la utilitati, bransarea la apa se poate face la rezervoarele Sorogari, iar apele menajere pot fi deversate in canalizarea de pe bd. C.A.Rosetti. Alimentarea cu energie electrica se va realiza din Statia Breazu, iar gazele naturale din reteaua din zona Moara de Vant. Nu in ultimul rand, accesul auto se va realiza din DN24 si DN28.Un plan mai vechi privind Spitalul Regional arata ca vor exista urmatoarele sectii: fizioterapie, ergoterapie, endoscopie, policlinica, ambulatoare de specialitate, spital de zi cu profil oncologic (18 paturi), compartiment de urgenta, departament de radiologie, statie de dializa, spital de zi cu profil chirurgical (28 paturi), bloc operator, sectie centrala de sterilizare a materialelor, transplanturi (20 paturi), interdisciplinar chirurgical (12 paturi), terapie intensiva (48 paturi), arsi ingrijire generala (6 patrui), plus ingrijire generala (408 paturi). Dar, aceste cifre sunt estimative si vor fi modificate doar de consultantul BEI.