Parintele Calistrat, despre inmormantare: "Il pui in groapa si ii dai drumul!"

Parintele Calistrat

Parintele Calistrat de la Manastirea Vladiceni din Iasi a devenit celebru pe internet pentru predicile sale nonconformiste. Pe Facebook, acolo unde este urmarit de peste 170.000 de oameni, preotul posteaza predicile sale in care vorbeste despre invataturile Bibliei folosind un limbaj actual.

Intr-o astfel de predica parintele vorbeste despre inmormantari si obiceiurile legate de ea.

''Stau saracele babute si impart prosoape, colacei, poduri, podete. Eu nu suport inmormantarea asta a noastra, pentru toate scamatoriile din ea. Eu nu ma duc, nu sunt adeptul lor. Ar trebui ingropat mortul, dupa principiul bisericii: i-ai batut coparseul in cuie, l-ai prohodit, il duci la biserica, il pui in groapa si ii dai drumul! Restul teatrului si arta populara traditionala, s-o faca babele dupa ce pleaca preotul.

Cat vor ele… sa sparga cani, sa arunce vin, sa taie gaini, sa rupa usi, sa sparga geamuri.. toate tipicurile lor, de ce? Pentru ca mortul este obligat din viata sa plece cu doua porunci: „Sa-l iubesti pe Dumnezeu!” si „N-ai avut Biserica de Mama, nu-l ai pe Dumnezeu de Tata!” Caci tu ca preot spui asa: „Pomeneste, Doamne, pe toti cei adormiti in nadejdea invierii si credintei vesnice!” Pai, daca el a murit la bufet cu sticla in mana, tapan de beat sau sub pat la Ilena in timp ce curvea, ca a facut infarct..Ala ajunge in Rai? Ala sta cu dracul din prima la racoare, nu mai are treaba: „EI DOI SI-O UMBRELA!” Deci asta il asteapta, asta e chemarea lui, pentru asta s-a luptat o viata!'', a spus parintele.



Sursa: antena3.ro