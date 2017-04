Florin Iordache

Social-democratul Florin Iordache, fost ministru al justitiei, a afirmat, miercuri seara, la Sinaia, ca Parlamentul va stabili "fara indoiala" un prag privind abuzul in serviciu, motivand ca acesta este "obligatoriu", transmite Agerpres.

"Fara indoiala, da (este nevoie de un prag — n.r.). Daca cititi decizia Curtii in integralitate, se precizeaza acolo foarte clar ca trebuie stabilit un prag. (...) Vedem ce propune, dar fara indoiala Parlamentul va stabili un prag. Putem discuta de marimea pragului, dar e obligatoriu sa introducem un prag", a spus Iordache, raspunzand unor intrebari ale jurnalistilor.

"Stiu bine continutul si ratiunile deciziei Curtii Constitutionale referitoare la abuzul in serviciu, pentru ca eram inca judecator. Stiu bine considerentele deciziei, pentru ca am participat la redactarea, corectarea si pana la urma publicarea lor. Obiectivul pe care mi l-am luat in numele Guvernului (...) este de a transpune in Codul penal, in Codul de procedura penala deciziile CCR. (...) Eu voi da drumul la proiectul de lege fara prag, pentru ca in dispozitivul deciziei Curtii nu se vorbeste de prag. (...) Proiectul de lege (...) il voi trimite in dezbatere publica si in procedura parlamentara, nu va fi ordonanta. Va trece pe la Comisiile juridice. (...) Cand va ajunge acolo, unde se va intalni cu domnul ministru Iordache, dumnealui (...) poate sa intervina, in limita competentelor constitutionale, asupra textului de lege, pentru ca noi suntem initiatori, iar dansii sunt decidenti", a spus Toader intr-o conferinta de presa.