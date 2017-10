Pasaportul din Singapore, cel mai puternic din lume. Ce loc ocupa cel romanesc

Potrivit indexului global al pasapoartelor, Global Passport Index, care evalueaza gradul de libertate al cetatenilor anumitor tari, pasaportul Republicii Singapore a fost catalogat drept cel mai puternic din lume. Clasamentul se bazeaza pe un punctaj obtinut in raport cu numarul tarilor in care poate calatori detinatorul pasaportului fara a i se cere viza sau a avea nevoie de ea la sosire. Pasaportul din Singapore s-a aflat in fruntea listei - 159 de tari fara vize, depasind pasaportul german (158) si pasaportul suedez (ai carui titulari pot vizita 157 de tari). Lista este de obicei dominata de pasapoarte europene, cu Germania detinand pozitia de top in ultimii doi ani.

Alte tari asiatice care au ajuns in top 20 sunt Coreea de Sud (pasaport fara vize pentru 157 de tari), Japonia (156) si Malaezia (154). In schimb, pasaportul SUA a inregistrat o scadere in clasament de la investirea presedintelui Donald Trump, in urma deciziilor luate de Turcia si Republica Centrafricana de a revoca intrarea fara vize pentru titularii de pasaport american.

