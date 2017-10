Patronul clubului Colectiv a disparut in Marea Britanie! Reactia presei din Regat

Alin Anastasescu

Tabloidele britanie „The Sun” si „Daily Mail” scriu despre cazurile unor romani certati cu legea, care au profitat de faptul ca in Romania conditiile din penitenciare nu sunt confirme cu normele CEDO si s-au „refugiat” in Marea Britanie. Unul dintre numele mentionate de cele doua publicatii este cel al patronului clubului Colectiv, Alin Anastasescu, caruia i s-a permis sa paraseasca tara, cu toate ca este trimis in judecata in dosarul privind incendiul din 2015, in care 64 de oameni au murit si alte zeci au fost raniti.

"Infractorii romani se folosesc de o hiba legislativa pentru a scapa de inchisoare, a fugi in Marea Britanie si a evita apoi extradarea, invocand dimensiunile celulelor de detentie. Unul dintre cei mai cautati barbati din Romania ar fi disparut in Marea Britanie. Lui Anastasescu George Alin i-a fost permisa intrarea in Marea Britanie, cu toate ca este pus sub acuzare in legatura cu moartea a 64 de persoane, intr-un club de noapte din Bucuresti. Incendiul din 2015 de la Clubul Colectiv din capitala Romaniei a fost unul dintre cele mai grave din istoria tarii”, scrie Daily Mail.

Alin Anastasescu este acuzat ca nu a obtinut avizul ISU si a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa.

