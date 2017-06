Pauza scurta pentru Simona Halep. Au început antrenamentele pentru sezonul pe iarba. Glezna e prima grija

Simona Halep

a reusit un sezon de zgura impresionant, cu unlasi finale pe muchie de cutit disputate la Roma si la Roland Garros, însa nu si-a permis o vacanta prea lunga.Dupa doua zile de pauza, locul 2 WTA a reluat pregatirile si prima grija estedreapta, la care s-a accidentat la ultimul act jucat în capitala Italiei si care i-a dat batai de cap la al doilea Grand Slam al anului."Let's start again (Sa începem din nou)", a fost mesajul scris marti de Simona Halep marti pe contul sau de Instagram, urmat de hashtag-ul #homesweethome (Casa, dulce casa), alaturi de o fotografie în care apare punându-si la lucru glezna dreapta.Dupa accidentarea suferita în finala de la Roma, durerile nu au disparut, chiar daca Simona a putut juca fara riscul unei agravari a leziunii ligamentului afectat. A strâns din dinti pe parcursul celor doua saptamâni petrecute lasi a fost din nou la un pas de câstigarea primului trofeu de Grand Slam din cariera. Acum, articulatia respectiva e prima pe care Simona o pune la treaba, pentru a elimina toate problemele înainte sa înceapa meciurile pe iarba.Simona se pregateste pentrusi, chiar daca nu este sigura de participarea la(19-25 iunie), are sperante pentru urmatorul turneu de Grand Slam, cel de la Wimbledon.Simona Halep (25 de ani) a devenit deja lider în clasamentul WTA Race to Singapore, care conteaza pentru stabilirea celor 8 jucatoare care vor merge la Turneul Campioanelor.