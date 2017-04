• La mai putin de sase luni de la momenul in care Guvernul Romaniei, condus de premierul pesedist Sorin Grindeanu, liderul celui mai mare sindicat preuniversitar din intreaga tara (dupa municipiul Bucuresti - n.r.), anume prof. Laviniu Lacusta - presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar USLIP - Iasi, a lansat in spatiul public o serie de avertismente dure la adresa actualilor guvernanti! • Acesta arata ca, in actuala forma, Legea Salarizarii Unitare dezavantajeaza clar angajatii din invatamant • In plus, acesta spera ca promisiunea electorala a PSD, ce tine de acordarea voucherelor de vacanta pentru cadrele didactice (in valoare de 1.450 lei - n.r.) sa fie pusa in practica deoarece, nici pana la acest moment, Executivul nu a lamurit situatia • De asemenea, Lacusta isi doreste o noua Lege a Educatiei Nationale care sa duca la debirocratizare, scaderea normei didactice de la 18 la 16 ore respectiv criterii clare de performanta pentru profesori



Guvernul Romaniei este condus de premierul pesedist Sorin Grindeanu, liderul celui mai mare sindicat preuniversitar din intreaga tara (dupa municipiul Bucuresti - n.r.), anume prof. Laviniu Lacusta - presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) - Iasi, a lansat in spatiul public o serie de avertismente dure la adresa actualilor guvernanti! Acesta a lansat o serie de elemente ce tin de buna functionare a sistemului de invatamant preuniversitar romanesc si care, avand in vedere actuala stare de fapt, nu sunt premise pentru o reforma reala!



Citeste si : Liderul USLIP Iasi, Laviniu Lacusta, la intalnire cu ministrul Educatiei. Discutiile vizeaza salariile a mii de profesori ieseni

Chiar daca au trecut mai putin de patru luni de la momenul in careeste condus de premierul pesedist Sorin Grindeanu, liderul celui mai mare sindicat preuniversitar din intreaga tara (dupa municipiul Bucuresti - n.r.), anume- presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) - Iasi, a lansat in spatiul public o serie dedure la adresa actualilor guvernanti! Acesta a lansat o serie de elemente ce tin de buna functionare a sistemului depreuniversitar romanesc si care, avand in vedere actuala stare de fapt, nu sunt premise pentru oreala!

"Programul de guvernare ne este prezentat ca pe «Noul Testament»"



proiectul Legii Salarizarii Unitare, liderul USLIP arata ca aceasta dezavantajeaza clar angajatii din invatamantul preuniversitar.



"La ce am putut analiza noi pana la acest moment, actuala forma in care se prezinta aceasta lege, dezavantajeaza mult angajatii din sistemul educational preuniversitar... Nu credem ca se doreste a fi la catedra oameni bine pregatiti, cu studii temeinice, atata timp cat nu sunt lamurite clar maririle salariale tinand cont de gradele didactice si vechimea in sistem. Mai mult, avem ca orizont anul 2022 iar, noi, stim foarte bine cate se pot schimba in atatia ani si nu putem sti care vor fi premisele de crestere economica a tarii. Desigur, este foarte bine ca se va realiza o noua Lege a Salarizarii Unitare insa, daca nu vor fi facute anumite corectii, atunci pentru noi aceasta va fi fara rost. Acum, noi facem o serie de observatii si lansam o serie de avertismente!", a reliefat prof. Lacusta.



Citeste si : Proces fara precedent pentru angajatii din invatamant, castigat de USLIP Iasi - GALERIE FOTO, VIDEO

Pe acest plan, analizand in mare parte, liderul USLIP arata ca aceasta dezavantajeaza clar angajatii din invatamantul preuniversitar."La ce am putut analiza noi pana la acest moment, actuala forma in care se prezinta aceasta, dezavantajeaza mult angajatii dinpreuniversitar... Nu credem ca se doreste a fi la catedra oameni bine pregatiti, cu studii temeinice, atata timp cat nu sunt lamurite clar maririle salariale tinand cont de gradele didactice si vechimea in sistem. Mai mult, avem ca orizont anul 2022 iar, noi, stim foarte bine cate se pot schimba in atatia ani si nu putem sti care vor fi premisele de crestere economica a tarii. Desigur, este foarte bine ca se va realiza o noua Lege a Salarizarii Unitare insa, daca nu vor fi facute anumite corectii, atunci pentru noi aceasta va fi fara rost. Acum, noi facem o serie de observatii si lansam o serie de avertismente!", a reliefat prof. Lacusta.

O noua pacaleala electorala



USLIP a abordat si problema ce tine de voucherele de vacanta (in valoare de 1.450 lei - n.r.), care ar fi trebuit sa fie acordate, asa cum a promis Guvernul Romaniei, cadrelor didactice. Acesta spune ca ele trebuie acordate din timp si intr-o forma cat mai practica, astfel incat cei care aleg sa mearga in concediu sa aiba timp sa isi faca si rezervari la hoteluri decente unde aleg sa isi petreaca vacanta, fie ca este vorba de litoral, fie ca este vorba de zona montana.





Citeste si : VESTEA cea MARE pentru miile de profesori ieseni! SALARII mai mari cu cateva sute de LEI

"Pana la acest moment, nu am primit nimic clar din partea Guvernului Romaniei pe aceasta tema. Speram ca acest lucru sa fie clarificat pana cel tarziu in luna mai 2017 deoarece, oricine stie, o rezervare la un hotel rezonabil se face cu doua-trei luni inainte de data sejurului. Apoi, trebuie sa vedem si forma in care vor fi acordate acestea! Cel mai bine ar fi ca, fiecare profesor sa primeasca in cont suma si, apoi, sa vina cu chitantele aferente la contabilitatile unitatilor de invatamant si sa dovedeasca ca au folosit banii pentru concediu", a mai explicat cadrul didactic.



Citeste si : UPDATE / Reprezentantii USLIP Iasi solicita un raspuns URGENT din partea unui ministru al Guvernului Grindeanu! - FOTO, LIVE VIDEO

De asemenea, presedintelea abordat si problema ce tine de voucherele de vacanta (in valoare de 1.450 lei - n.r.), care ar fi trebuit sa fie acordate, asa cum a promis Guvernul Romaniei, cadrelor didactice. Acesta spune ca ele trebuie acordate din timp si intr-o forma cat mai practica, astfel incat cei care aleg sa mearga in concediu sa aiba timp sa isi faca si rezervari la hoteluri decente unde aleg sa isi petreaca vacanta, fie ca este vorba de litoral, fie ca este vorba de zona montana."Pana la acest moment, nu am primit nimic clar din partea Guvernului Romaniei pe aceasta tema. Speram ca acest lucru sa fie clarificat pana cel tarziu in luna mai 2017 deoarece, oricine stie, o rezervare la un hotel rezonabil se face cu doua-trei luni inainte de data sejurului. Apoi, trebuie sa vedem si forma in care vor fi acordate acestea! Cel mai bine ar fi ca, fiecare profesor sa primeasca in cont suma si, apoi, sa vina cu chitantele aferente la contabilitatile unitatilor de invatamant si sa dovedeasca ca au folosit banii pentru concediu", a mai explicat cadrul didactic.

Debirocratizare si criterii clare de performanta







Mai mult, presedintele USLIP isi doreste inclusiv stabilirea unor criterii clare de performanta dar si de micsorare a timpului pe care un elev il petrece la ore, sa nu mai fie nevoit sa vina cu ghiozdanul plin de manuale si ca numarul prescolarilor, elevilor si liceenilor dintr-o clasa sa fie unul conform legii, intre 15 si 20 de copiii.

In plus, sindicalistul a tinut sa arate ca e nevoie de o debirocratizare a sistemului educational, respectiv de scaderea normei didactice de la 18 la 16 ore, desfiintarea unor comisii care ingreuneaza activitatea cadrelor dicactice si care nu tin de atributiile unui profesor. In final, prof. Lacusta a tinut sa arate ca e salutar ca in discutiile privind elaborarea unei noi Legi a Educatiei Nationale vor fi implicati atat membrii asociatiilor de elevi, ale parintilor respectiv profesorii si sindicatele.Mai mult, presedintele USLIP isi doreste inclusiv stabilirea unor criterii clare de performanta dar si de micsorare a timpului pe care un elev il petrece la ore, sa nu mai fie nevoit sa vina cu ghiozdanul plin de manuale si ca numarul prescolarilor, elevilor si liceenilor dintr-o clasa sa fie unul conform legii, intre 15 si 20 de copiii.

Atentionare directa la ministrul Olguta Vasilescu



In final, reprezentantii USLIP au tinut sa-i reaminteasca actualului ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu ca in Programul de Guvernare al PSD si ALDE, la capitolul "Politici in domeniul educatiei", pagina 62, subpunctul 4, "Profesori motivati si bine pregatiti" se precizeaza ca "Asigurarea unui sistem de salarizare si motivare financiara corespunzator rolului pe care cadrul didactic il indeplineste in societate, ca principal motor al cresterii calitatii actului educational: cresterea salariilor personalului didactic cu 20 la suta de la 1 iulie 2017, si cu 30 la suta de la 1 ianuarie 2018".



"Prin urmare, constatam o neconcordanta intre declaratiile respective si continutul Programului de Guvernare, care de altfel a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Solicitam conducerii PSD, Guvernului Grindeanu si nu in ultimul rand doamnei Ministru Lia Olguta Vasilescu sa-si respecte promisiunile electorale «in totalitate» si sa acorde incepand cu 1 iulie 2017 majorarea promisa de 20 la suta. Consecventa cu promisiunile amintite reprezinta, in opinia noastra, garantia acordarii si majorarii de 30 la suta incepand cu 1 ianuarie 2018. Oricum, suntem foarte aproape de a actiona in instanta Statul roman pe aceasta problema", a mai declarat Laviniu Lacusta.