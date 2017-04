Pelerinaj de Sarbatoarea Floriilor in Iasi

• Astazi, pe strazile din municipiul Iasi va avea loc un pelerinaj de Florii • Sarbatoarea premergatoare Invierii Domnului va reuni mii de credinciosi din judetul Iasi pe un traseu bine definit • Totodata, in aceasta zi milioane de credinciosi din intreaga tara isi sarbatoresc onomastica



Crestinii se apropie cu pasi repezi de sarbatoarea Floriilor, perioada premergatoare Sfintelor Sarbatori Pascale. Pentru a celebra acest lucru, pe strazile din municipiul Iasi va avea loc in cursul zilei de astazi un pelerinaj de Florii.



Astfel, iesenii sunt asteptati de la ora 16:15, la procesiunea dedicata acestei sarbatori si care se va desfasura pe urmatorul traseu: Biserica Barboi - Strada Costache Negri - Biserica "Sfântul Sava" - Manastirea "Sfintii Trei Ierarhi" - Catedrala Mitropolitana din Iasi. Pelerinajul va fi facut cu binecuvântarea Înaltpreasfintitului Parinte Teofan, Arhiepiscopul Iasilor si Mitropolitul Moldovei si Bucovinei.



Pelerinajul va fi precedat de slujba Vecerniei unita cu Litia, care va fi oficiata de la ora 15:00 de Preasfintitul Parinte Calinic Botosaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, slujba urmand a avea loc la Biserica Barboi. La finalul slujbei, oamenii vor primi câte o ramura de salcie sfintita de ierarh. Ca si în anii trecuti, la manifestarea religioasa sunt asteptati sa participe preoti si credinciosi din protopopiatele 1 Iasi, 2 Iasi si 3 Iasi, dupa cum a mentionat pentru Radio TRINITAS al Patriarhiei Române arhimandritul Dosoftei Scheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi.



De asemenea, copiii de la scolile iesene si nu numai, organizati de profesorii lor, vor lua parte la evenimentul ce aminteste de drumul parcurs de Mântuitorul Hristos de la mormântul lui Lazar din Betania spre Ierusalim.



Tot astazi vor avea loc si alte procesiuni de Florii în celelalte protopopiate ale Arhiepiscopiei Iasilor, dar si în parohiile care au initiat aceasta traditie în anii anteriori. Maine, credinciosii vor sarbatori Floriile, ultima duminica dinainte de Paste, zi care marcheaza inceputul Saptamanii Mari.



Sarbatoarea poarta numele de Florii, deoarece Mantuitorul Iisus Hristos a fost intampinat in Ierusalim cu flori si cu ramuri de maslin. Totodata, cateva milioane de romani isi serbeaza si ziua onomastica. Toti cei care poarta numele de Florin, Florica, Florentina, Florina si alte derivate din aceste nume sunt sarbatoriti in Duminica Floriilor.