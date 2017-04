PENIBIL! In primarie a aparut o caricatura de consilier local. Acest individ a furat din banii Iasului

• Situatie absurda in Consiliul Local Iasi • Un ales al opozitiei continua sa reprezinte locuitorii orasului desi s-a dovedit ca a subtilizat cu buna stiinta bani din bugetul judetului • Alaturi de fostul sau sef a facut sa dispara o suma consistenta de bani din Casa Patrata • Sefii judetului se lupta sa recupereze prejudiciul • Intre timp, consilierul continua sa se dea in spectacol in primarie



Consiliu Local.



Consilierii locali ai PNL nu au demonstrat pana acum ca isi merita locul in plenul institutiei, asta desi a trecut aproape un an de la alegerile locale. Dintre toti se remarca insa unul aparte. Este vorba de Razvan Timoficiuc, omul de incredere al deputatului Marius Bodea. Acesta a ajuns pe liste doar propulsat de Bodea, fara a demonstra cu adevarat ca-si merita locul sa reprezinte locuitorii Iasului.



In plus, Timofciuc nu are ce sa caute in Consiliul Local cat timp se afla in mijlocul unui scandal urias. Pe vremea cat a fost consilier al presedintelui CJ Cristian Adomnitei, cei doi au bagat mana in bugetul judetului si au "sustras" 34 mii de lei. Lucrurile sunt clare, iar actuala conducere a judetului s-a adresat instantei pentru recuperarea prejudiciului.





De cateva luni de zile, iesenii s-au trezit pe cap cu cateva personaje, care de fiecare data cand se afiseaza in public se fac de ras. In ultimele luni de zile au reusit sa se umple de penibil prin tot felul de interventii publice in plenul sedintelor de Consiliu Local.



Insa acestia nu vad ca si ei au in curtea lor un personaj penibil. Chiar daca faptele sunt diferite, Timoficiuc se afla in aceeasi situatie cu cea a fostului primar. Cat timp s-a infruptat ilegal din bugetul judetului Iasi, acesta nu are de ce sa decida soarta iesenilor. Si cu atat mai mult nu-si poate expune parerea despre bugetul Iasului.



In perioada in care era inca la conducerea forului judetean, Adomnitei a girat alocarea acelor sume de bani pentru a-si promova imaginea prin realizarea raportului de activitate. Liberalul l-a insarcinat pe Timofciuc, copil de incredere si fost consilier personal, sa faca toate diligentele pentru a scoate un raport pe perioada 2012-2014, in care el sa-si prezinte activitatea, intr-un mod ceausist, la varful institutiei.



Un astfel de raport trebuia scos in cateva mii de exemplare. Acest lucru nu s-a mai intamplat, iar banii s-au pierdut pe drum. Dintre cele 3.000 de exemplare, la Consiliul Judetean au fost tiparite mai putin de 100, situatie pe care Cristian Adomnitei si Razvan Timoficiuc au sperat sa o tina sub control si sa o ascunda pe cat posibil. Doar ca actuala conducere a CJ a sesizat toate aceste fapte si i-a actionat pe amandoi in judecata pentru recuperarea prejudiciului.