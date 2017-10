Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat, marti dimineata ca il va demite pe directorul CFR, Marius Chiper, nemultumit ca trenul cu care a calatorit de la Bucuresti la Deva a avut o intarziere nejustificata, potrivit Digi 24. Ministrul Transporturilor este intr-o vizita in judetul Hunedoara si a ajuns la Deva cu trenul, anunta News.ro. Garnitura a avut o intarziere de 40 de minute, spre nemultumirea ministrului, care a spus ca o astfel de intarziere nu se justifica, in conditiile in care vremea era buna. El a spus ca il va demite pe directorul CFR, Marius Chiper.

