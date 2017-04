Perchezitii de AMPLOARE in Bucuresti si Ilfov! Suspecti de evaziune fiscala, luati in vizor de politisti

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR efectueaza vineri perchezitii, in Bucuresti si Ilfov, la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala in legatura cu activitati desfasurate prin scoli de terapii alternative. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis vineri, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza patru perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si pe raza judetului Ilfov, la persoane banuite de evaziune fiscala in activitatile derulate prin scoli de terapii alternative (cursuri de reiki, autocontrol, alchimie interna).

"Cei in cauza sunt banuiti ca ar fi omis in tot sau in parte evidentierea in actele contabile ori alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale", se precizeaza in comunicat.

In principal, arata sursa citata, agentul economic nu ar fi inregistrat serviciile prestate catre diverse persoane fizice, servicii constand in cursuri de reiki, autocontrol, alchimie interna, astfel fiind eludata plata taxei pe valoare adaugata si a impozitului pe profit.

"De asemenea, persoana care administreaza in fapt societatea comerciala, nu ar fi detinut o autorizatie de libera practica eliberata, conform legii, de Ministerul Sanatatii, cu avizul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar pentru a presta activitati de medicina complementara/alternativa", se mai mentioneaza in comunicat.