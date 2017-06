Procurorii DIICOT – ST Iasi si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi efectueaza in acest moment, simultan, 25 de perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Iasi, Roman si a judetului Prahova intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de trafic de minori.

In paralel, politisti din cadrul Directiei de Politie Judiciara din Paris desfasoara o actiune de mare amploare pentru depistarea unor persoane care fac parte din acelasi grup infractional.

Sunt vizate in jur de 120 de persoane de pe teritoriul Romaniei si al Frantei din care peste 70 de minori, cu varste intre 10 – 13 ani, implicati in aceasta activitate, vor fi audiati in cursul cercetarilor cu privire la activitatea desfasurata.

Probatoriile au evidentiat faptul ca pe raza municipiilor Iasi si Roman s-a constituit o grupare infractionala specializata in comiterea infractiunii de trafic de minori. Membrii gruparii si-au exploatat proprii copii minori, cu varste cuprinse intre 10 si 13 ani, determinandu-i sa comita furturi din buzunare, din genti sau din incinta unor societati comerciale, bunurile fiind insusite de membrii gruparii. Minorilor li s-a impus sa fure constant, sustinand in acest mod stilul de viata parazitar al parintilor.

"Membrii gruparii infractionale si-au exploatat proprii copii minori atat pe raza municipiului Iasi cat si in Paris. Acestia au fost determinati si indrumati sa comita furturi din buzunare in mijloacele de transport in comun, statiile R.A.T.P. si incinta marilor complexe comerciale. Bunurile sustrase constand in portofele, aparate telefonice, sume de bani sau alte bunuri de valoare erau predate parintilor care le valorificau. Parintii organizau in detaliu activitatea infractionala a copiilor, stabilind programul de lucru, modul de actiune, locurile unde se ascundeau bunurile furate pentru a fi ulterior recuperate. De asemenea, minorilor li se impuneau sume zilnice pe care trebuiau sa le aduca acasa in functie de zona unde erau trimisi sa fure. Dupa ce erau instruiti pe raza municipiului Iasi, minorii erau transportati in Paris, in mai multe tabere locuite de rromi, de unde ulterior erau indrumati de proprii parinti in activitatea infractionala. Pentru documentarea activitatilor infractionale s-a solicitat informatii autoritatilor franceze in anul 2016, iar ulterior a fost constituita o echipa comuna de ancheta ce a actionat pentru probarea activitatilor infractionale", se arata intr-un comunicat emis de DIICOT - ST Iasi.



Actiunea este realizata cu sprijinul IPJ Iasi, BCCO Bacau,BCCO Ploiesti, ITPF Iasi si Gruparea de Jandarmi Mobila Bacau, fortele cumulate in aceasta actiune fiind de 140 de politisti si 170 de jandarmi.

Suportul tehnic a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

Activitatile procedurale si investigative desfasurate in cauza au beneficiat de sprijin logistic si finantare din partea EUROJUST. Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.