Asociatia Nevazatorilor din Iasi a transmis catre Primarie si Consiliul Judetean o solicitare prin care se cere montarea unor sisteme sonore la semafoarele din fiecare intersectie aglomerata a orasului. Aceste dispozitive acustice vin in sprijinul persoanelor nevazatoare pentru a traversa in siguranta intersectiile din oras.

In atentia:

Domnului Presedinte al Consiliului Judetean Iasi,

Domnului Primar al Municipiului Iasi,

In comunitatea pe care o administrati dumneavoastra exista 3.200 de suflete care striga dupa ajutor. Sunt 3.200 de suflete care s-au nascut sau au dobandit o dizabilitate care ii obliga sa ceara ajutorul nostru, al comunitatii in care s-au nascut, al celor care suntem sanatosi. Pentru a merge la magazinul din colt sau la scoala, de cativa ani, acesti orbi nu se pot deplasa decat cu ajutorul familiei sau cersind ajutorul celor pe care ii intalnesc in cale. Universul celor 3.200 de nevazatori din judetul Iasi il constituie casa familiei, de unde nu pot iesi decat cu ajutorul membrilor iar daca vorbim despre copii, universul il constiuie scoala. In privinta nevazatorilor adulti, acestia rar se incumeta sa iasa din casa pentru nevoile zilnice. Un job pentru cei mai multi dintre nevazatori consituie in vis irealizabil. Nu se pot deplasa pana la punctul respectiv.

Pina in urma cu doi ani, o parte dintre nevazatorii din Iasi au inceput sa spere in momentul in care in municipiul Iasi s-au montat sisteme de avertizare sonora pe cateva dintre semafoare. De asemenea, copii de la Liceul Special „Moldova” din Targu Frumos au zambit in momentul in care s-a montat un asemenea sistem la trecerea din dreptul scolii, de pe Drumul European. Insa bucuria lor a fost de scurta durata. In municipiul Iasi, in scurt timp, instalatiile sonore au fost dezactivate deoarece deranjau iesenii care locuiau in preajma. De asemenea, la Targu Frumos, sistemul s-a defectat sau a fost oprit cu intentie.

Copii cu probleme de vaz de la Liceul Special „Moldova” din Targu Frumos au si ei dreptul sa „vada” frumusetile Iasului, cu simturile lor. Chiar daca unii dintre ei s-au nascut fara vedere iar altii pot vedea partial, ii putem ajuta pe acestia sa exploreze copilaria afara si nu inchisi in casele in care locuiesc. Ii putem ajuta sa exploreze orasele in care parintii platesc taxe si impozite. Si copii nevazatori din Iasi au dreptul sa simta mirosul teilor din Parcul Copou sau din centrul orasului, fara sa fie insotiti de cei apropiati. In prezent, administratiile publice nu ofera niciun suport persoanelor nevazatoare pentru a se deplasa. Asa ca, marea majoritate a acestora nu se incumeta sa paraseasca casa sau centrul in care se afla, daramite sa isi caute un serviciu.

Un exemplu de admirat este Livia Frona, care are virsta de doar 12 ani. Universul ei il reprezinta casa si scoala. Si cand spunem scoala, pentru copilul Livia acest lucru inseamna studiul la pian. Prin muzica, Livia a castigat mai multe premii. Livia este olimpica la pian. Insa este si mai norocoasa in privinta faptului ca dupa scoala, in fiecare zi, mama ei vine si o ia acasa. Ceilalti elevi ajung acasa doar in vacante, sau rar, in weekend-uri. Fetitei ii plac Mozart, Beethoven si Bach dar si Clayderman si Giovanni Marradi. La concursul international de interpretare vocala si instrumentala „Ofranda sunetului”, fetita a obtinut premiul I, la concursul national „Mozart” - premiul I iar la Festivalul de Interpretare pianistica „Forte Piano”, tot premiul I. Ea a spus ca a ii place sa mearga la Cluj deoarece acolo autoritatile au montat sisteme de avertizare sonora, in multe intersectii din oras. De asemenea, ea ar vrea sa viziteze cat mai des Iasul, iar in viitor isi va cauta un job aici.

Reamintim ca, potrivit datelor puse la dispozitie de Asociatia Nevazatorilor din Iasi, in judet exista 3.200 de nevazatori, in diferite stadii de dizabilitate. Dupa cum am mai subliniat, o parte dintre acestia invata la Liceul Special „Moldova” din orasul Targu Frumos. Ei sunt adusi la scoala mereu insotiti. Liceul are doua puncte de acces, dintre care unul este spre Drumul European. In acest loc, pina in urma cu doi ani, autoritatile au dotat semaforul din dreptul trecerii de pietoni cu un sistem de sonorizare pentru nevazatori, care insa acum este nefunctional. Trecatorii s-au jucat cu acesta pina s-a defectat insa autoritatile nu l-au mai reparat.

In municipiul Iasi, reprezentantii Primariei Iasi au precizat ca vor monta din nou cele 40 de dizpozitive de sonorizare achizitionate in urma cu cativa ani, la finalizarea implementarii Sistemului de Management de Trafic. Reprezentantii Asociatiei Nevazatorilor din Romania, filiala Iasi, au subliniat ca au amintit Primariei Iasi de aceasta promisiune, insa nu au primit raspunsuri clare. „Filiala judeteana Iasi a ANR a fost consultata de catre Primaria Iasi pentru montarea semafoarelor cu dispozitive acustice venind in sprijinul nevazatorilor de a traversa in siguranta intersectiile din oras. Au fost montate aceste semafoare pe bulevardul Pacurari la intersectia cu Aleea Cimitirului Evreiesc, la intersectia de la Moara de Foc, intersectia din zona garii Iasi, Spitalul Spiridon, Tesatura, la trecerea de pietoni de la Minerva, la trecerea de pietoni de la Spitalul de Recuperare Iasi, la trecerea de pietoni de pe bulevardul Stefan cel Mare in zona Primariei si la intersectia din Tudor Vladimirescu. In ceea ce priveste demersurile noastre catre Primaria Iasi va pot spune ca am depus adresa si am primit raspuns ca in momentul in care se termina modernizarea orasului si reparatiile la strazile si bulevardele din oras semafoarele respective vor fi repuse in functiune, ceea ce nu s-a intamplat nici pana la aceasta data.”, ne-a adus in atentie Costel Soldan, presedinte al Filialei judetene a ANR.

In acest sens, reprezentantii Liceului Special „Moldova” unde invata peste 100 de copii nevazatori, acei 1.300 de nevazatori din municiptiul Iasi, dar si cei din Pascani, Harlau si Targu Frumos, roaga reprezentantii autoritatilor judetene sa se implice in montarea sitemelor sonore destinate nevazatorilor. De asemens, acestia roaga autoritatile sa opreasca sau sa reduca volumul sunetului acestor sisteme pe timpul noptii, pentru ca localnicii sa nu defecteze voit aceste instalatii, si sa se poata odihni. De altfel, potrivit Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, institutiile publice au obligatia de a lua o serie de masuri pentru persoanele cu deficiente de vedere.