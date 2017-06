Peste 100 de ieseni au donat sange de Ziua Internationala a Donatorului de Sange - FOTO

Voluntarii Serviciului Voluntar de Ambulanta (SVA) Iasi, in colaborare cu voluntarii Salvati Copiii Iasi, cu angajatii Centrului Regional de Transfuzie Sanguina (CRTS) Iasi si Directia de Sanatate Publica Iasi, au mobilizat peste 100 de donatori apti pentru donare de sange cu ocazia Zilei Internationale a Donatorului de Sange.

"Pentru ca aceasta zi a fost dedicata generozitatii in cea mai frumoasa forma a sa si grijei pentru cel de langa noi, peste 40 de donatori au raspuns invitatiei de a aduce o bucurie in plus celor care au nevoie de ajutor, donand tichetele de masa primite de la C.R.T.S. Iasi si sume de bani. Tichetele vor fi folosite pentru a achizitiona produse alimentare de prima necesitate care vor fi donate catre familii defavorizate sustinute prin programele Salvati Copiii Iasi. In derularea proiectului au fost implicati in total 23 de voluntari de la S.V.A. Iasi si Salvati Copiii Iasi. Le multumim pe aceasta cale, donatorilor care au raspuns promt invitatiei noastre si voluntarilor care au lucrat cot la cot cu personalul angajat din cele doua institutii atat la mediatizarea proiectului, cat si la derularea lui propriu-zisa", au declarat reprezentantii SVA Iasi.